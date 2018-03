Le match face à Rennes, c'est la dernière chance pour pouvoir arracher une place européenne ?

Malcom : Non, je ne pense pas. On a des joueurs de qualité, pour faire mieux. Si on regagne à domicile ça va faire du bien et on va enchaîner des victoires.

Qu'a-t-il manqué la semaine dernière face à Angers ?

La première mi-temps. On a mal commencé avec des mauvais choix. Il faut garder la deuxième mi-temps. Même moi, je n'étais pas bien, ça arrive. La prochaine fois, il faut faire mieux, bien commencer et on a plus de chances de marquer le plus vite possible.

Bordeaux doit-il se lâcher davantage ?

Non, je ne pense pas. C'est juste le début de match. Après on a bien joué, on a bien géré, il a juste manqué le but. On a travaillé dans la semaine pour faire mieux contre Rennes.

Gustavo Poyet assure réfléchir à la possibilité de repositionner le Brésilien au centre. © Maxppp - Maxppp

Le coach disait après le match qu'il y avait encore un peu de doute dans les têtes...

On était tranquilles, plus que d'habitude et c'est pour cela qu'on a mal commencé. Si on commence le match samedi comme on a commencé la seconde période, ce sera mieux.

C'est agaçant cette irrégularité ?

Oui. J'ai l'habitude chez moi d'avoir la pression. Quand je ne joue pas bien, ma famille me le dit. Et là ça fait un petit moment que je ne joue pas bien. Contre Rennes, je dois faire un gros match pour aider Bordeaux. Il faut penser match après match pour qu'à la fin, tout le monde soit content avec une place européenne. Je peux faire mieux, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives. Jusqu'à la fin je vais batailler pour faire mieux.

Personnellement, vous vous devez aussi de briller en vue de la coupe du monde ?

Non, non. Je ne pense pas à la coupe du monde (ndlr : il a été pré-convoqué pour la première fois pour les matches amicaux fin mars mais n'a pas été retenu dans la liste définitive) mais à faire mon travail ici à Bordeaux. Il faut d'abord penser à bien jouer pour, après, penser à la sélection.

Qu'est ce qu'il vous manque ?

Je dois être plus responsable, prendre plus de responsabilités pour faire jouer les autres.

Une image rare, Malcom en conférence de presse ce jeudi au Haillan. © Radio France - Arnaud Carré

Comment gérez-vous toute l'agitation qui entoure votre avenir.

Tranquille...Je ne pense qu'à Bordeaux. Je laisse mes agents, le club...Je ne pense pas à ça. Je fais un gros travail ici. Je penserai après.

Vous avez pris l'habitude de faire des repas en commun, c'est important pour la notion de groupe ?

Oui, pour se connaître. C'est bien, on peut parler, rigoler. Ça fait du bien pour se connaître mieux. Même s'il y a des joueurs plus rigolos que d'autres (rires). Mais maintenant, il faut faire sur le terrain.