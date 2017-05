Girondins de Bordeaux - Marseille : "On a les armes pour gagner" assure Jérémy Toulalan

Pour garder la main dans la course à la cinquième place, Bordeaux doit battre l'OM dimanche (21h). Un match de gala et à enjeu de plus dans la longue carrière du milieu de terrain international.

Face aux caméras, il reste calme et posé. La force de l'habitude pour un joueur qui en a vu d'autres et qui, sauf blessure, atteindra lors de la dernière journée à Lorient, la barre des 360 matches de Ligue 1.

A 33 ans, Jérémy Toulalan va pourtant vivre son premier Bordeaux - Marseille. "Quand je suis arrivé, ça m'a fait un peu rigoler, explique-t-il, parce que les derbys généralement c'est un peu plus proche. Mais il y a une grosse rivalité, ça date des présidents (ndlr : Claude Bez et Bernard Tapie) et c'est resté. Ce sont toujours des matches sympas à jouer. En plus, il y a de l'enjeu donc c'est un avant-goût des matches qu'on jouera, j'espère, l'année prochaine. C'est un match important, pour une qualification européenne et pour les supporters. Il y a beaucoup de choses qui font que ce match là est important à gagner."

Qui a la meilleure dynamique ? Aujourd’hui, je pense que c'est Marseille. Clairement. — Jérémy Toulalan

Comme son entraîneur Jocelyn Gourvennec, il va donc découvrir samedi la tradition girondine qui veut que les Ultras viennent assister au dernier entraînement pour rappeler à tout l'effectif, qu'un Bordeaux - OM, ça ne se perd pas et que ça fait 40 ans que ça dure. ".J'en ai beaucoup entendu parler, avoue-t-il. Ça se rapproche de ce que j'ai pu vivre dans les derbys Lyon - Saint-Etienne ou Monaco - Nice, il y a une grosse rivalité, le stade va être plein, ça risque d'être engagé et il n'y a que la victoire qui sera belle."

Dans un Matmut Atlantique à guichets fermés, Jérémy Toulalan, comme ses coéquipiers, n'a pas envie de faire partie de l'équipe bordelaise qui baissera pavillon face à son meilleur ennemi mais reconnaît que l'OM d’aujourd’hui sera difficile à manoeuvrer. "Qui a la meilleure dynamique ? Aujourd’hui, je pense que c'est Marseille. Clairement. Après, sur un match comme ça avec beaucoup de pression, je ne suis pas sûr qu'il y a un avantage ou un ascendant psychologique."

Si la jeunesse girondine brille, c'est aussi parce qu'elle est bien encadrée. © Radio France - Justine Hamon

L'ancien Nantais a trop d'expérience pour se polluer l'esprit avec ce genre de questions et se focalise surtout sur les moyens à mettre en oeuvre pour repasser dimanche soir devant Marseille au classement. Et notamment, pour retrouver cette fraîcheur qui s'est un peu évaporée lors des trois dernières journées. "Depuis le mois de janvier, on a fait beaucoup d'efforts pour revenir au niveau du classement et pour jouer cette "finale" là. On est un petit peu moins bien dans le jeu mais après on reste efficace aussi puisqu'on n'a pas perdu (ndlr : une victoire et deux nuls). On a les armes pour gagner. Il faudra être vigilant et peut-être un peu plus libéré que ces derniers temps. On n'a rien a perdre, on est une équipe plus jeune, moins expérimentée, mais c'est aussi une force."

Content pour Monaco

Comme Cédric Carrasso ou Jaroslav Plasil, Jérémy Toulalan va se faire le relais de son entraîneur pour que l'équipe soit au rendez-vous et ne laisse pas son avenir européen suspendu au résultat de la finale de coupe de France. En clair, pas question de finir sixième. "Ce serait un peu triste, ça voudrait dire qu'on n'a pas fait une bonne performance contre Marseille, qu'on a mal fini alors qu'on a fait une deuxième partie de saison assez remarquable. Et en plus, il faudrait attendre une semaine pour savoir si on peut être qualifié ou pas."

Dimanche soir, Jérémy Toulalan espère pouvoir aller communier avec le public bordelais. © Radio France - Justine Hamon

Venu en Gironde pour encadrer une jeunesse que les dirigeants bordelais espéraient prometteuse, Jérémy Toulalan a pour l'instant réussi son pari, vit pleinement sa première saison à Bordeaux et ne regrette pas d'avoir quitté Monaco un an avant de voir probablement l'ASM remonter sur le toit du championnat.

"Je suis content pour eux, les joueurs sont assez extraordinaires. Fabinho, Thomas Lemar, même Baka (ndlr : Tiemoué Bakayoko), je les ai bien formés (sourire). Après on est toujours triste de ne pas avoir vécu ça. Sydney Govou (ndlr : son ancien coéquipier à l'OL) me l'a souvent dit. Ce qu'on garde après la carrière, c'est les titres." Et des titres, Jérémy Toulalan en a déjà mis quelques uns au chaud pour ces vieux jours.