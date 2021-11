Girondins de Bordeaux : Mbaye Niang, plus qu'un but face au PSG

Les mauvais langues diront : il était temps ! Mais oui Mbaye Niang semble enfin retrouver ses sensations un mois et demi après son arrivée au club. Face au PSG, il a inscrit son premier but avec les Girondins grâce à une excellente combinaison avec Jimmy Briand mais, il a surtout réalisé vingt très bonnes minutes après son entrée en jeu. Une prestation rassurante car on commençait à s'inquiéter pour Mbaye Niang.

Il semblait complètement hors de forme depuis son arrivée, lui qui n'avait pas joué pendant plus de cinq mois avant de rejoindre Bordeaux. Son attitude à l'entraînement pouvait aussi parfois être douteuse. Mais il a raccroché le bon wagon ! Son état physique s'améliore au fil des semaines, il semble aussi beaucoup plus impliqué au quotidien. La semaine dernière, il avait déjà brillé lors de l'opposition à l'entraînement en inscrivant un très joli but et face à Paris, il a été récompensé de ses efforts. Maintenant, il va falloir confirmer cette montée en puissance d'ici Noël car les Girondins auront bien besoin de lui pour se sortir des profondeurs de la Ligue 1.

Un petit nouveau chez les féminines des Girondins. Selon nos informations, Francisco Fardilha va devenir le nouveau directeur technique de la section féminine. Ce Portugais, né en France, a déjà collaboré avec les équipes de Gérard Lopez à Lille. Il était le responsable adjoint du centre de formation du Losc. Il va remplacer Ulrich Ramé, parti cet été au PSG. Il aura pour mission de construire l'équipe de la saison prochaine et de continuer à structurer le centre de formation.