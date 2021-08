Girondins de Bordeaux - mercato : Alberth Elis arrive en prêt (officiel)

Avec Alberth Elis, le mercato des Girondins de Bordeauxs décolle ! L'ailier hondurien de 25 ans arrive en prêt (avec option d'achat) en provenance du Boavista FC, club portugais dont Gérard Lopez détient 51% des parts. Avec Boavista, il a inscrit 8 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matchs joués en première division portugaise.

D'après le club, il peut également jouer à la pointe de l'attaque. Admar Lopes, le directeur technique des Girondins de Bordeaux, loue justement sa polyvalence dans un communiqué de presse. « Alberth est un attaquant que nous connaissons très bien depuis son plus jeune âge. C'est un élément très explosif et très puissant, qui peut évoluer dans plusieurs postes de l’attaque. Alberth nous rejoint avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'envie. C’est une chance pour notre Club de pouvoir compter sur un tel joueur. Nous le remercions pour sa confiance ». C'est la quatrième recrue des Girondins cet été, après Mangas, Mensah et Pembélé.

