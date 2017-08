Girondins de Bordeaux - Mercato : du neuf pour Diego Rolan ?

L'attaquant uruguayen, désireux de partir, n'a toujours pas trouvé de point de chute. Mais sa situation pourrait évoluer a indiqué son entraîneur Jocelyn Gourvennec ce jeudi midi.

Souriant et plutôt efficace lors de la séance matinale, l'international, qui a clamé depuis le printemps ses envies de départ, va-t-il enfin quitter le Haillan ? "Ça évolue" a glissé ce jeudi le technicien breton tout en restant prudent. "Je prends toujours des pincettes car quand on pense que ça va aboutir, certains agents se mettent en marche, des fois ça complique les choses".

Touré et Poundjé en salle d'attente

Deux autres joueurs de l'effectif sont en salle d'attente et notamment Thomas Touré. Jocelyn Gourvennec l'apprécie et souhaite "prendre une bonne décision" pour le joueur et pour le club. Soit le prêter pour lui donner plus de temps de jeu, soit être patient avec un élément qui, en raison des blessures et de la concurrence, a peu joué ces deux dernières saisons.

En revanche, le dossier Maxime Poundjé est "en stand-by". Le latéral, qui continue de s'entraîner avec l'effectif professionnel, n'entre pas dans les plans de Jocelyn Gourvennec. A lui de trouver la bonne destination.