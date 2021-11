Girondins de Bordeaux - Ligue 1 : le FC Metz, une surprenante lanterne rouge de la Ligue 1

Les Girondins de Bordeaux préparent leur déplacement à Metz dimanche (15h). Des Lorrains surprenants derniers du championnat. Auteurs d'une très bonne saison dernière avec une 10e place au classement, ils avaient pourtant tout pour confirmer cette année. Un entraîneur toujours en place et qu'on ne présente plus, Frédéric Antonetti. Le Corse mène cette équipe d'une main de fer depuis maintenant quatre ans avec notamment une remontée en Ligue 1 en 2019.

L'effectif n'a pas non plus beaucoup bougé. Le FC Metz n'a pas été dépouillé de ses meilleurs joueurs cet été. On pouvait donc s'attendre à des résultats à peu près similaires et surtout pas à un début de saison complètement raté. Les Messins en sont à une victoire en 13 matchs, pour cinq nuls et sept défaites. Cela fait huit petits points seulement au classement. Ils comptent donc quatre points de retard sur nos Girondins qui occupent la place de barragiste.

A l'heure actuelle, Metz est tout simplement un concurrent direct dans ce bas de tableau pour les Girondins. Une défaite serait très mal venue et mettrait un gros coup de pression avant la réception de Brest dans une semaine. Il est temps pour les Bordelais de s'extirper des bas fonds de la Ligue 1. Ils doivent prendre un maximum de points sur les trois prochains matchs contre Metz, Brest et Strasbourg avant la réception de Lyon. Vladimir Petkovic devrait compter sur un groupe presque au complet. La bonne nouvelle de la semaine, c'est notamment le retour à l'entraînement collectif d'Issouf Sissokho. Le jeune milieu de terrain était blessé depuis mi-septembre.