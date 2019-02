Girondins de Bordeaux : mis à pied, Yann Karamoh s'excuse et contre-attaque

Bordeaux, France

Un mea culpa, et une riposte. Dans un long message posté sur le réseau social Instragam, ce samedi, Yann Karamoh livre sa version sur sa mise à pied, à titre conservatoire, par les Girondins de Bordeaux. "Je m'excuse sincèrement auprès des personnes que j'ai pu blesser ou offenser" écrit le jeune attaquant (20 ans) prêté par l'Inter Milan. "Je m'en veux d'avoir laissé mes paroles excéder mes pensées."

Non-retenu pour disputer le match de Ligue 1 face à Marseille ce mardi, Yann Karamoh semblait payer son non-match face à Strasbourg, lors de l'élimination en demi-finale de coupe de la Ligue. Mais alors que ses coéquipiers s'inclinaient, 1-0, à l'Orange Vélodrome, l'attaquant était à Paris : une session shopping est repérée sur les réseaux sociaux de l'intéressé. L'écart de trop, alors que selon nos confrères de L'Equipe, l'attaquant avait eu une altercation verbale avec Patrick Colleter, l'adjoint d'Éric Bedouet et Ricardo, ce lundi, à l'entraînement.

La vérité n'y est pas - Yann Karamoh

Écarté du groupe pour "comportement inapproprié et inacceptable", selon un communiqué du club publié ce mercredi, Yann Karamoh n'a pas participé à la défaite au Parc des Princes (1-0), ce samedi. Pour son comportement reproché par sa direction, l'attaquant s'excuse, mais "regrette que [sa] sincérité et [son] franc-parler, en toutes circonstances, soient interprétés comme de la provocation." Une interprétation "terrible" selon lui, "car la vérité n'y est pas."

Yann Karamoh s'explique sur son absence à l'entraînement et son excursion parisienne

Alors que son entraîneur, Eric Bedouet, estimait que la mise à pied était "un geste fort des propriétaires" et qu'il "faut respecter le club, son histoire et il faut faire attention au comportement", Yann Karamoh tient dans son message à nuancer les faits. "Je suis sincère avec le métier que je pratique et donc le maillot que je porte" écrit-il. Il affirme n'avoir jamais "séché" volontairement un entraînement, référence à son absence mardi matin. Quant à sa virée à Paris, il avait "besoin de temps avec des personnes proches et [se] libérer la tête."

J'espère sincèrement que certaines personnes arrêterons de répéter aveuglément ce qu'elles voient et entendent... - Yann Karamoh

Yann Karamoh dénonce un emballement médiatique, "comme pour mieux me stigmatiser." Il critique "les déformations de la situation par plusieurs personnes extérieures aux conflits. Ce qui d'ailleurs rajoute des tensions qui n'ont plus lieu d'être." Sa mise à pied, dont on ignore la durée, est toujours d'actualité ce dimanche.