Girondins de Bordeaux : "Mon rêve ? Gagner un titre" confie le coach des féminines Pedro Martínez Losa

Si le match fut spectaculaire, le résultat n'était pas au rendez-vous : pour leur premier match de D1 2020-2021, les féminines des Girondins n'ont pris qu'un point à Reims (4-4) alors qu'elles menaient avec trois buts d'avance. "On a manqué d'un peu de tout" admet le coach Pedro Martínez Losa. "On aurait dû mieux commencer le match, ne pas prendre si vite le but (...) on s'est sentis bien à certains moments et mal à l'aise à d'autres. A 4-1 pour nous, il y a peut-être eu des sautes de concentration sur des détails."

Le coach veut corriger le tir contre Paris, ce dimanche. Et prouver que Bordeaux aura un jour les armes pour se battre avec ce type d'adversaire pour un trophée.

Mon rêve ? Gagner un titre pour ce club - Pedro Martínez Losa

Pour Pedro Martínez Losa, l'objectif est le même chaque année : grandir. Et cette saison, viser l'Europe : la Ligue des champions féminine sera accessible aux trois premiers du championnat. Bordeaux veut cette troisième place et à long terme, décrocher un titre, en coupe de France par exemple. Pour se projeter sur l'avenir plus lointain, Pedro Martínez Losa a prolongé cette semaine son contrat jusqu'en 2022.

Il faudra du temps, évidemment, à la jeune équipe girondine pour devenir une armada comme l'OL ou le PSG. Pedro Martínez Losa veut poser de solides fondations. Le mercato de l'été a vu arriver des joueuses d'expérience mais aussi des jeunes à gros potentiel. "Un mélange des deux, ainsi, le groupe est plus compétitif et plus homogène, ce qui nous manquait peut-être un peu l'an dernier" analyse le coach.

La recrue Katja Snoeijs s'est déjà illustrée : un doublé contre Reims, un but contre le PSG en demie de coupe de France. Le PSG que les Girondines retrouvent ce dimanche à Libourne (12h45) pour la deuxième journée de D1. Les Parisiennes seront favorites. La défense girondine devra elle se montrer bien plus intraitable que face à Reims, prévient le coach.

Après le match contre le PSG, une trêve internationale attend les joueuses. Plusieurs Bordelaises rejoindront leurs sélections. Pedro Martinez Losa regrette-t-il cette trêve si tôt dans la saison, qui l'empêche de travailler avec son équipe au complet ? Non, assure-t-il. "Les triomphes individuels des joueuses, c'est un succès pour nous (...) c'est une fierté." Un succès sur lequel Bordeaux capitalise : désormais, le club parvient à attirer des joueuses internationales, séduites par le projet.