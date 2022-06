Girondins de Bordeaux : Mylène Chavas vit sa première compétition en bleue !

France Bleu Gironde : Quelle est l'ambiance au sein des Bleues

Mylène Chavas : Très bonne ambiance. On se prépare très bien, c'est intense physiquement. Mais il y a vraiment une très bonne ambiance.

Les objectifs fixés par Corinne Diacre sont très élevés. Elle donne rendez-vous au 31 juillet. Il y a une envie de la part du groupe d'aller jusqu'au bout de cet Euro.

C'est vraiment un objectif collectif et c'est notre objectif à tous d'aller jusqu'au bout et de soulever le trophée à la fin.

Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur les équipes que vous allez trouver sur votre route : Belgique, l'Islande, l'Italie. Lequel de ces trois adversaires est le plus compliqué ?

Je pense qu'il va falloir se méfier de tout le monde et des équipes qui se développent énormément depuis quelques années. Et donc ce sont vraiment des adversaires qu'il va falloir prendre très au sérieux et se méfier à chaque rencontre.

Comment travaillez vous dans la hiérarchie des gardiens ?

On a eu cette discussion avec le staff cette semaine, la hiérarchie est établie. Et maintenant l'objectif, c'est bien sûr d'emmener Pauline (NDLR : Pauline Peyraud-Magnin, gardienne de l’Olympique Lyonnais) vers la performance puisque ça va être notre numéro un durant cette compétition. Mais pour ça, il faut qu'on soit toutes performantes et donc pour le bien de l'équipe, il faut qu'on se donne toutes à 100 % et qu'on soit prête à faire le travail si on nous le demande.

Au mois de février, vous nous aviez dit votre volonté d'être appelée pour l'Euro, objectif atteint !

Oui, je suis très contente de faire partie de ce groupe pour cette compétition. Ça va être ma première compétition avec cette équipe de France et donc c'est déjà un très bel objectif pour moi. J'avance pas à pas.

