Girondins de Bordeaux : "On ne méritait pas plus" que le match nul contre Saint-Etienne

Loris Benito a été le seul joueur girondin à se présenter en zone mixte dans l'heure qui a suivi le coup de sifflet final. Presque sur un ton d'excuse, le défenseur a confié "c'est chiant de vous dire toujours la même chose." Car le scénario se répète et les Bordelais n'ont pas trouvé la solution pour changer le script.

Ça commence à me saouler de prendre un but dans les 10-15 minutes après en avoir marqué un - Loris Benito

Le but de Josh Maja, à la 65e minute, est le premier tir cadré girondin. Les Bordelais sont dominés, empruntés, mais ils ouvrent le score grâce à l'opportunisme de leur attaquant. Saint-Étienne égalise en moins de 3 minutes. Symptomatique de Girondins qui ne parviennent plus à tenir un résultat. "On arrive toujours dans le match avec les meilleures intentions" poursuit Loris Benito avant d'admettre : "Mais aujourd'hui, vu comment on a joué, on ne méritait pas mieux."

Visiblement frustré par la prestation collective, le défenseur a précisé que "des joueurs ont pris la parole [dans le vestiaire]. Ils ont su trouver les bons mots (...) ça permet de partir quand même la tête haute." Pour Loris Benito, peut-être. D'autres joueurs ont certainement grillé une des rares opportunités de se montrer sous leur meilleur jour.

Josh Maja, le "manque de courage" : Paulo Sousa ne mâche pas ses mots

Davantage "déçu" qu'en "colère", Paulo Sousa semblait désagréablement surpris par la prestation de certains de ses joueurs : ceux à qui, en l'absence de nombreux titulaires (De Préville, Briand, Basic, Pablo), il avait décidé de redonner une chance. "Ils doivent montrer plus de choses" a déclaré le coach. "Il y a un manque de courage."

Dans son collimateur, Josh Maja, qu'il a explicitement nommé, "ce n'est pas suffisant." Youssef Aït-Bennasser également, coupable de plusieurs pertes de balle. A un degré moindre, Paulo Sousa pouvait aussi viser Yacine Adli ou encore Edson Mexer, qui n'ont pas détonné dans un collectif bordelais en grande difficulté, à l'image d'un Laurent Koscielny qui couvre Bouanga sur l'égalisation stéphanoise (68e, 1-1). Au classement, les Girondins n'ont pas bougé d'un iota : ils sont toujours douzièmes.