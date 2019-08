Girondins de Bordeaux : Nicolas de Préville espère "une saison tranquille"

Bordeaux, France

France Bleu : la bonne deuxième mi-temps réalisée face à Montpellier a-t-elle apporté de la confiance ?

Nicolas de Préville : Oui elle a apporté un peu de confiance parce que c'est ce vers quoi on tent depuis le début de la prépa. Il a manqué la victoire au bout mais c'est plus conforme à ce qu'on veut que la première mi-temps. On a pris un peu plus de risques, on était peut-être plus ambitieux, on s'est projeté plus vers l'avant et on était aussi beaucoup plus haut sur le terrain.

Comment vous êtes vous senti personnellement après avoir été replacé au milieu de terrain ?

Je me suis plutôt bien senti. C'était une bonne période de l'équipe où on touchait beaucoup plus le ballon. C'est enrichissant, j'apprends de nouvelles choses et ça me permet peut-être de mieux comprendre ce que peut demander le coach à ce poste là et, à mon poste, à comprendre les déplacements que je peux avoir par rapport aux milieux de terrain.

Comment concilier la patience avec un nouveau projet de club et l'exigence de résultats ?

Il faut des résultats mais la patience c'est important. J'étais à Lille quand le club avait été racheté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on fait six mois très compliqués. La saison suivante, le club joue le maintien malgré un investissement massif, malgré une restructuration et l'année d'après, ils jouent la Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'on va refaire le même schéma mais il faut être patient. Les choses changent ici, beaucoup, petit à petit l'équipe va se construire et il va se dégager quelque chose de fort. Maintenant, nous aussi on est impatient d'avoir les résultats mais on est en train de construire des bases solides pour le futur.

Depuis l'arrivée de Paulo Sousa, Nicolas de Préville a inscrit trois buts, dnt un face à l'OM. © Maxppp - Maxppp

Vous avez désormais la confiance de l'entraîneur, vous êtes vous fixé des objectifs ?

L'objectif individuel est de faire une bonne saison, d'être régulier, d'avoir de bonnes stats mais il est surtout collectif. je veux qu'on puisse avoir une saison tranquille mais en haut du classement, ne pas faire le yo-yo toute la saison. Ce serait bien d'avoir une saison linéaire dans le haut du tableau.

Avant d'aller à Lyon, mieux vaut faire un résultat à Dijon ?

Non. Peu importe l'équipe ce weekend, il faut gagner. Ce serait bien pour prendre de la confiance et mettre en place ce qu'on travaille depuis longtemps. Après, Lyon ça va être un super match, se confronter à une très bonne équipe, ça va être top.