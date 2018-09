Le 26 mai 2007 au Stadium de Toulouse, un triplé du Suédois Elmander met fin aux espoirs de Ligue des Champions et à l'aventure de Ricardo, en partance pour Monaco.

Une grosse décennie plus tard, il va de nouveau s'asseoir sur le banc. Avec l'interdiction de se lever, de parler aux arbitres et d'assurer le traditionnel point presse. Bordeaux avait demandé une dérogation eu égard à son passé en Ligue 1, le syndicat des entraîneurs (UNECATEF) a répondu non.

Répartition des rôles

Il en faudra sans doute plus pour doucher l'enthousiasme du Brésilien, arrivé il y a dix jours, et qui s'est déjà mis au travail. En concertation avec Eric Bedouet qui reste l'entraîneur principal, son adjoint Patrick Colleter et le reste du staff.

Ricardo ne possédant pas les diplômes requis, c'est Eric Bedouet qui s'exprime devant la presse. © Radio France - Arnaud Carré

"Je le connais très bien, rappelle Eric Bedouet, j'ai travaillé avec lui. Les premiers jours, il faut du temps, de l'adaptation. Là ça va aller vite. On se partage la tâche, les rôles sont bien répartis."

Il n'a pas changé

Quel visage veut-il donner à l'équipe ? "C'est quelqu'un qui base son équipe sur une défense très solide, explique l'entraîneur, et je partage ce point de vue. On ne peut pas construire quelque chose sur une défense qui ne tient pas la route. Il a ses principes là et il s'y tient. Il veut des joueurs concernés, disciplinés et ça correspond tout à fait à ce que je pense aussi."

Une Solidité et une rigueur tactique auxquelles le Brésilien apporte bien sûr sa touche personnelle. "Je l'avais régulièrement au téléphone parce que c'est un ami. Il a toujours ce côté piquant, ils sort des petits mots qui sont justes, il met le doigt là où ça peut faire mal."

Ricardo, qui avait fait jouer Bordeaux en 4-4-2 lors de son premier passage, veut "du travail soigné". Et il faudra que ses joueurs s'appliquent pour se débarrasser d'une équipe nîmoise qui se prend au jeu de la Ligue 1.

Voici le groupe retenu par Eric Bedouet pour #FCGBNO !



🔴 Choix : Mandanda, Prior, Pellenard, Carrique, Gajic, Dumai, Otavio, Vada, Diarra, Benrahou, Nilor, Karamoh

🔴 Reprise/Soins : Pablo, Tchouaméni, Mendy pic.twitter.com/dXkff4mKNX — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 15, 2018

Pour, peut-être, débloquer, la situation, l'attaquant danois Andreas Cornelius fait en tout cas sa première apparition dans le groupe, contrairement à l'autre recrue offensive, Yann Karamoh, pas retenu, tout comme Otavio et Valentin Vada. Mais les Girondins n'ont pas le choix. Leur bilan famélique (3 points) ne leur autorise aucun laisser-aller.

