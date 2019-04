Girondins de Bordeaux - OM : un record en danger

Bordeaux, France

C'est un record qui défie toute logique. Depuis 42 ans, l'OM se prend chaque année les pieds dans le tapis girondin. Mais cette saison, les clignotants bordelais sont loin d'être au vert.

Une équipe en souffrance

Pour la quatrième fois en 25 ans, Bordeaux pourrait terminer terminer dans la deuxième partie du classement. Rien à voir avec les saisons 1995-96 et 2004-05 où les Girondins s'étaient fait peur jusqu'au bout. Avec douze points d'avance sur le barragiste Caen, les Bordelais n'ont pas grand chose à craindre. Ce qui n'efface pas le fait que la saison, marquée par un changement de propriétaire et deux changements d'entraîneur (Poyet, Ricardo, Sousa) est d'ors et déjà ratée. Bordeaux n'a gagné qu'un seul de ses dix derniers matches et semble déjà tourné vers la saison prochaine.

Affiche jaunie

Les Bordelais végètent depuis deux mois dans le ventre mou. L'élimination fin janvier en demi-finale de coupe de la Ligue à Strasbourg a été une véritable cassure pour un groupe qui, depuis, n'a pas su se faire violence pour réussir une série en championnat.

La saison dernière, Nicolas de Préville avait ouvert le score mais l'OM avait arraché le nul (1-1). © Maxppp - Maxppp

Sans réaliser une grande saison, l'OM est toujours en course pour une qualification en Ligue Europa. Doublé par Saint-Etienne en début de semaine, l'équipe de Rudi Garcia reste sur un nul décevant face à Angers (2-2) et arrive en Gironde avec l'intention de briser la malédiction et récupérer cette quatrième place.

Le Matmut Atlantique ne fera pas le plein

Signe du désintérêt des supporters pour la fin de saison girondine, ce Bordeaux - OM ne se jouera pas à guichets fermés. Le club table sur une affluence de 32 000 spectateurs. La programmation un vendredi soir qui rend compliqué le déplacement de ceux qui viennent des départements limitrophes à la Gironde, le prix élevé des places et le faible enjeu de ce classique sont des éléments d'explications. Lors de la venue du PSG début octobre, ils étaient 40800 pour la venue du PSG dans un stade qui affiche à ce jour un maigre taux de remplissage de 48,5%.

Reste la magie du record

Les statistiques, aussi irrationnelles soient-elles, montrent qu'un Bordeaux - OM n'est pas un match comme un autre. Dimanche dernier, au sortir d'un match très faible disputé à Amiens (0-0), le capitaine Benoît Costil s'était déjà projeté sur la réception des Marseillais. Jeudi, les Ultramarines sont venus au Haillan apporter un "supplément d'âme" aux joueurs pour éviter qu'ils ne transforment une saison ratée en saison, sinon catastrophique, du moins historique.

