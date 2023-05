Girondins de Bordeaux : "On veut la Ligue 1", les supporters y croient

Le petit Timéo n'était pas en classe mardi matin. Sa maman Laurence l'a autorisé, exceptionnellement, à manquer l'école pour "supporter les Girondins pour la remontée en Ligue 1". Alors que l'entraînement était ouvert au public au Haillan, plus d'une centaine de fans des Marine et Blanc ont répondu présents. "Il faut gagner à Annecy pour valider le retour dans l'élite et peut-être aussi jouer le titre de Ligue 2", résume Hugo, un jeune Ultramarine de 17 ans.

Alors, est-ce que les Girondins peuvent rêver du Grand Soir en Haute-Savoie ? "Tout est possible, répond le capitaine Yoann Barbet. On peut être troisième à la fin du match, on peut être toujours second. On peut être premier. On peut être officiellement en Ligue 1. Il y a plein de scénarios possibles. Nous, le seul scénario qu'on veut, c'est avoir les trois points à la fin du match et on va tout donner pour ça."

Beaucoup de supporters présents pour l'entraînement en public des Girondins de Bordeaux ce mardi matin au Haillan. © Radio France - Jules Brelaz

C'est un signe qui ne trompe pas. L'affluence lors des entraînements en public des Girondins témoigne d'une reconquête des cœurs réussie. "La relégation la saison dernière a été une descente aux enfers", pour Nicolas, un jeune Ultramarine. "Là on voit des joueurs qui ont l'amour du maillot ! Nous on veut la Ligue 1 à tout prix !"

Message reçu 5 sur 5 par le capitaine Yoann Barbet. "C'est important, ça fait plaisir. Plus la saison avance et plus il y a du monde. Ça prouve aussi qu'on est en train de faire du bon travail et il va falloir aller faire un résultat à Annecy. On sait que ça va être très compliqué parce qu'ils joue le maintien aussi".

Bertrand et Coralie avec leur bébé Nathanaël, 6 mois : "Il a déjà le doudou officiel des Girondins" © Radio France - Jules Brelaz

"Danylo une photo ?", lancent les supporters aux joueurs qui passent les grilles. Ignatenko, Junior Mwanga, Josh Maja, Alexi Pitu, Dilane Bakwa, tous prennent le temps pour un selfie ou un autographe.