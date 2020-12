Girondins de Bordeaux : "pas de dépendance à Ben Arfa" selon Jean-Louis Gasset

Sept matchs pour Hatem Ben Arfa sous les couleurs girondines et déjà deux buts et une passe décisive. Il s'est encore illustré, ce dimanche, pour offrir la victoire à domicile face à Brest 1-0, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Il aurait pu bonifier son rendement si Nicolas De Préville avait converti la passe en retrait qu'il lui délivre et dont la frappe va mourir sur la barre transversale du portier breton, Gautier Larsonneur. "Une frappe millimétrée", constatera, impuissant, le coach breton Olivier Dall'Oglio en conférence d'après-match.

Sur cette rencontre, Hatem Ben Arfa a agi en métronome de l'attaque bordelaise, donnant le ton sur les temps forts des Bordelais et en étant rapide dans les transmissions de balle pour aller de l'avant. "Ils lui filent le ballon et il fait le reste", analyse de manière saillante Olivier Dall'Oglio qui pointe là un point précis : une éventuelle dépendance. "Il n'y a pas de dépendance à Ben Arfa", balaye Jean-Louis Gasset en conférence d'après-match. Un avis qui tranche avec celui de son défenseur central Paul Baysse : "Il faut que l'on soit un peu moins 'Hatem dépendant'. Il faut que l'on crée du mouvement autour de lui."

Les temps faibles des Marine et Blanc, ce dimanche face à Brest, correspondent à ceux de Ben Arfa. Entre la 65e et la 85e, notamment, le meneur de jeu bordelais tergiverse et ralentit le jeu à force de trop le conserver. Conséquence directe : ses coéquipiers sont moins en mouvement autour de lui et un cercle vicieux se crée.

Directement impliqué sur les 10 derniers points pris par Bordeaux

Depuis son arrivée début octobre, Hatem Ben Arfa a ramené six points à lui tout seul et a été directement impliqué sur les 10 derniers points pris par les Girondins de Bordeaux. L'ouverture du score face à Nîmes vient de son incursion au milieu de quatre joueurs et il est l'auteur d'une passe décisive face au PSG.

"Pas encore à 100%"

Pour autant, Hatem Ben Arfa n'est pas au meilleur de sa forme, d'après Jean-Louis Gasset qui a confirmé qu'il n'était "pas encore à 100%". Le coach bordelais précise : "Il lui manque encore un quart d'heure de fraîcheur pour être au top de sa forme mais je suis étonné de voir les courses qu'il fait après autant de mois sans jouer." À 33 ans, le meneur bordelais n'a pas connu de trop grosses blessures ces dernières années, mis à part un claquage à l'aine qui l'a éloigné des terrains plusieurs mois quand il était au PSG. Les Marine et Blanc ont tout à espérer à ce que leur joyau technique continue d'éviter l'infirmerie sans quoi l'attaque bordelaise serait orpheline de toute créativité offensive.