Girondins de Bordeaux : pas de public pour les 2 prochains matches à domicile

Les Girondins de Bordeaux ne recevront pas de public pour leurs deux prochains matches de Ligue 1 à domicile face à Nice et Dijon. En début de semaine, face à l'urgence sanitaire, la jauge des 5 000 spectateurs avait été abaissé par la préfète de Gironde à 1000 personnes. Compte tenu du nombre de personnes déjà mobilisées au sein du stade pour la tenue d'un match (stadiers, agent de sécurité, joueurs et remplaçants), cette décision revient en fait à n'autoriser que 500 à 600 spectateurs à l'intérieur du stade. Dans ces conditions, mais aussi afin de protéger la santé de tous, le club annonce ce mardi après midi dans un communiqué "qu'il n’accueillera plus de public jusqu'à nouvel ordre".

Extrait du communiqué du club : "Dans ces conditions (l'abaissement de la jauge a 1000 spectateurs), le Club a donc décidé de ne pas accueillir de public lors des prochains matches de son équipe professionnelle. Le football est et doit rester un moment d’échange et de plaisir entre une équipe et son public, mais la santé de tous reste la priorité pour contenir ce virus, très présent actuellement en Gironde. Le FC Girondins de Bordeaux reste extrêmement vigilant et espère que la situation pourra évoluer rapidement”.

Les Marines et Blancs sont le premier club de ligue 1 à prendre une telle décision.

Un nouveau point sur la situation sanitaire et donc sur les règles en vigueur sera fait par la préfecture dans 2 à 3 semaines.