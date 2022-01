Girondins de Bordeaux : Patrice Lair sauvé par son vestiaire, une première !

Samedi dernier, les féminines ont gagnées (3 buts à 1) contre le stade de Reims avec à leur tête…Patrice Lair. Le coach annoncé limogé puis seulement mis à pied a finalement retrouvé sa place et ce grâce à ses joueuses. Un entraîneur sauvé par son vestiaire, un cas quasiment unique dans l’histoire du football. Situation d’autant plus étonnante que le coach girondin est connu pour son caractère bien trempé et qu’il a déjà claqué la porte de plusieurs clubs pour moins que ça.

Une exigence du haut niveau dans laquelle les joueuses se reconnaissent.

« Je ne suis pas totalement surpris » dit Sébastien Duret du média footofeminin qui explique que Patrice Lair, c'est quelqu'un qui apporte un management différent. Il l'a prouvé dans ses clubs précédents, que ce soit Montpellier, Lyon ou au PSG. Il est très exigeant et considère les joueuses comme des sportifs de haut niveau, il n'est pas là pour les ménager dans les efforts et dans la gestion du groupe et c’est sans doute cette exigence là dont les joueuses voient aujourd’hui les bénéfices qui fait que Patrice Lair a pu avoir l’adhésion de son groupe et donc de conserver son poste analyse Sébastien Duret. Mais alors pourquoi un début de saison si difficile pour les FCGB Women qui sont maintenant 6ième après la victoire contre Reims alors qu'elles ont passées quasiment toute la saison dernière à la troisième place ? Sans doute parce que ces nouvelles méthodes ont demandé une période d’adaptation, sûrement aussi en raison de la frustration de l’aventure européenne en ligue des championnes sans oublier l’évolution de l’effectif !

Le départ de la meilleure buteuse de la saison dernière a forcément impacté les résultats.

Pour Sébastien Duret de footofeminin, la perte de l'attaquant Khadija Shaw (qui après avoir terminé meilleure buteuse du championnat en 2020-2021 a été vendue à Manchester City) a fortement joué parce que c'était le point d'appui offensif la saison dernière et les recrues qui sont arrivées avaient besoin de s'adapter. Alors maintenant que tout est en place et que Bordeaux est 6ième avec un match et 11 points de retard sur la troisième place, les FCGB Women peuvent elles entamer une remontada ? Quand on regarde le calendrier, c'est vrai que déjà, ce match en retard à Guingamp, terre bretonne que connait bien Patrice Lair sera très important parce que ça peut confirmer le succès face à Reims. Certes, il y a le match face à Lyon ensuite, mais derrière, il y a une série de rencontres et d'adversaire qui pourrait permettre de se rapprocher petit à petit des autres équipes qui vont jouer le haut de tableau et ses adversaires, que ça soit le Paris FC et Montpellier, c'est les deux dernières journées de championnat, donc le calendrier peut être intéressant, si Bordeaux confirme à Guingamp estime Sébastien Duret de footofeminin. Une confirmation, voilà ce que l’on attend de nos féminines à Guingamp samedi prochain.