Girondins de Bordeaux : Paulo Sousa, un an de "turbulences, de promesses non tenues et de fierté"

"Comment résumer cette année ?" Paulo Sousa répète la question à voix haute et finit dans un soupir. Avant d'admettre que sa première année en tant que coach des Girondins de Bordeaux lui a posé des difficultés pas forcément anticipées. "Je vais essayer de résumer en deux-trois mots...turbulences, beaucoup de promesses qui ne sont pas tenues, beaucoup d'incertitudes, de problèmes pas encore résolus" lâche le coach. Et d'ajouter, pour le positif : "Ce club a une grande histoire, il me donne l'opportunité de contribuer à sa renaissance (...) je suis fier d'en être un élément, qui essaie de tout donner, avec ma passion et ma loyauté."

J'ai eu une réunion avec Eduardo Macia - Paulo Sousa

Paulo Sousa, arrivé avec l'ambition affirmée de redonner ses lettres de noblesse à "un club historique", a été déçu des moyens mis à disposition. Financiers, d'abord. Il n'a pas eu les coudées franches au mercato, n'a pas eu l'attaquant qu'il désirait. Ce vendredi, à deux jours du match contre Saint-Etienne, il s'est plaint de l'état du terrain d'entraînement, responsable de blessures dit-il. "Cela fait deux mois que le président et Eduardo sont au courant du problème du terrain d'entraînement. Plusieurs joueurs se sont déjà fait mal."

Paulo Sousa : "A chaque action, on risque la blessure" Copier

Le départ de GACP, l'un des deux copropriétaires, n'a pas aidé le contexte extra-sportif, de même que le conflit entre direction et Ultras. Pour Paulo Sousa, que l'on sent agacé, l'avenir au club est plus qu'incertain. Il a eu "une réunion" avec Eduardo Macia, le directeur sportif, "il y a quelques jours." Une rencontre pour évoquer la prochaine saison, sur laquelle Paulo Sousa ne veut pas s'épancher. "J'attends que le club communique à ce sujet." Une communication à destination notamment des supporters, et qui ne devrait pas tarder selon le coach.

Les places européennes toujours dans le viseur

Ce dimanche à Saint-Etienne, cela fera tout juste un an que l’entraîneur portugais est à la tête de l'équipe. Une année complexe hors du terrain et mitigée sur le plan purement sportif. Bordeaux "est à quatre points de la 5ème place" souligne le coach, sous-entendant que celle-ci est encore accessible. Douzièmes dans un championnat serré, les Bordelais ont manqué plusieurs occasions de basculer du bon côté du classement. Pas un problème défensif, estime Paulo Sousa, plutôt un problème de réalisme offensif. Qui risque de ne pas s'arranger ce dimanche : Jimmy Briand est forfait, Nicolas De Préville et Toma Basic très incertains.