France Bleu Gironde : C'est une bonne idée, selon, vous d'avoir limogé Jocelyn Gourvennec ?

Philippe Fargeon : Ce n'est jamais une bonne idée de licencier un entraîneur pour lequel on avait prévu un contrat à moyen terme avec une restructuration. Mais c'est un choix très fort et très courageux de la part des dirigeants parce qu'il fallait sortir le club de cette situation.

Est-ce que ça n'aurait pas été judicieux de le faire plus tôt ?

C'est toujours difficile de le savoir. On espère toujours. On ne perd pas contre Caen, on repart, on est 10ème et on ne parle plus du licenciement de Gourvennec. Il y a un choix à faire à un moment. C'est une équipe qui avait fait de bons résultats dès le départ. Alors on y croit, on pense que ces joueurs peuvent revenir et au bout d'un moment il faut prendre des décisions.

Tigana, Gillot, Sagnol , Gourvennec. Ça marche un an puis après ils sont licenciés ou ils partent. Ce n'est pas l'habitude des Girondins de Bordeaux. C'est que le malaise est ailleurs. Peut-être que ce club est trop agréable à vivre. Quand je vois que le capitaine quitte le navire, je trouve ça scandaleux.

Est-ce qu'il faut aller plus loin et faire le grand ménage au club ?

Ça fait des années qu'on le dit. Il faut restructurer, ce qu'a commencé à faire le président Martin. Tigana, Gillot, Sagnol , Gourvennec. Ça marche un an puis après ils sont licenciés ou ils partent. Ce n'est pas l'habitude des Girondins de Bordeaux. C'est que le malaise est ailleurs. Peut-être que ce club est trop agréable à vivre. Quand je vois que le capitaine quitte le navire, je trouve ça scandaleux.

Philippe Fargeon n'a pas digéré la décision de Jérémy Toulalan. © Radio France - Justine Hamon

Ça veut dire quoi "agréable à vivre" ?

Ça veut très certainement dire qu'on est bien ici, qu'on a moins de pression qua'ailleurs. Je ne suis pas à l'intérieur du club mais il faut restructurer tout ça, faire avancer les choses. On est tous unanimes là dessus.

On a une histoire dans ce club. Il faut peut-être quand ils arrivent leur montrer un beau petit film avec tous les joueurs qui ont porté ce maillot, avec tous les titres gagnés. On a des champions du monde qui ont joué dans ce club. Ce club, ce n'est pas n'importe quel club. S'ils viennent ici, c'est pour se battre pour ses couleurs.

Par qui doit-on remplacer Gourvennec ?

Par un entraîneur qui va essayer de remotiver ses troupes, surtout prendre les joueurs qui ont envie de sauver ce club. Je suis choqué de voir que Toulalan démissionne. C'est quand même le capitaine de l'équipe qui quitte le navire dans un moment difficile. C'est le même qui il y a une semaine, la larme à l’œil, venait vous trouver en disant : "C'est magnifique, les salariés des Girondins sont venus nous protéger". Et au moment où ça va mal, il part. Moi je veux des mecs qui aiment ce club, pas des mercenaires. Il faut demander aux joueurs s'ils veulent rester, s'ils veulent jouer, s'ils veulent sauver ce club. Et on jouera avec ceux là.

Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui ?

C'est de la tristesse. Je suis triste des résultats, triste pour les salariés du club. Mais je suis en colère de voir que des joueurs comme ça n'ont pas envie de mouiller ce maillot. On a une histoire dans ce club. Il faut peut-être quand ils arrivent leur montrer un beau petit film avec tous les joueurs qui ont porté ce maillot, avec tous les titres gagnés. On a des champions du monde qui ont joué dans ce club. Ce club, ce n'est pas n'importe quel club. S'ils viennent ici, c'est pour se battre pour ses couleurs.