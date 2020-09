Pierre Hurmic a rencontré ce mardi les représentants des Ultramarines, principal groupe de supporters des Girondins. Le maire de Bordeaux dit vouloir mettre fin au "climat délétère" entre la direction du club et les Ultras... sans évoquer, cette fois, le départ de Frédéric Longuépée.

Girondins de Bordeaux : Pierre Hurmic veut "rétablir des relations paisibles" entre les Ultras et le club

Le 27 juin 2020, plus de 2.000 supporters se rassemblent devant la mairie de Bordeaux pour demander la démission de Frédéric Longuépée, PDG des Girondins de Bordeaux

Le costume du médiateur pour le maire de Bordeaux. Pierre Hurmic, qui a rencontré les Ultramarines ce mardi 22 septembre, explique vouloir jouer un rôle pour apaiser les tensions entre la direction des Girondins de Bordeaux, incarnée par Frédéric Longuépée, et le principal groupe de supporters. "A un moment donné, il faut que tout le monde se mette autour de la table pour sortir de ce climat délétère" déclare Pierre Hurmic ce mercredi. "Je pense que c'est le rôle d'un maire. Un club de football fait partie du patrimoine de la ville."

J'espère pouvoir aboutir sur ce sujet-là très prochainement. Je m'y emploie - Pierre Hurmic

Le conflit entamé depuis des mois a trouvé un nouveau souffle lors du dernier match à domicile, contre Lyon (0-0). Avec, d'un côté, les désormais traditionnels chants hostiles à Frédéric Longuépée, appelant à sa démission. Tandis que le club a déploré, durant le match, sur Twitter, un non-respect de la distanciation sociale par les Ultras présents dans le virage Sud. La réplique des Ultramarines, accusant les occupants des tribunes VIP de ne pas porter de masque, avait rapidement fusé. "Il y a un certain nombre de slogans proférés et surtout une attitude très arrogante par la direction actuelle du club (...) les supporters sont très meurtris" poursuit Pierre Hurmic. "J'espère pouvoir aboutir sur ce sujet-là très prochainement. Je m'y emploie."

Le maire de Bordeaux joue la carte de l'apaisement. Avant son élection, il avait assisté à la manifestation des Ultras dans le centre-ville de Bordeaux et avait soutenu l'appel à la démission du PDG Frédéric Longuépée.