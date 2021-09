Girondins de Bordeaux : pourquoi cette trêve internationale est-elle si importante ?

La trêve internationale se poursuit pour les Girondins de Bordeaux. Une trêve très importante au final pour eux . En effet comme l'a répété Gérard Lopez, le président du club, après le dernier match contre Nice (0-4), son équipe a un mois de retard sur le reste de la Ligue 1 en raison des très nombreux changements de l'été.

Ces deux semaines sans match sont donc un moyen de se remettre à l'heure. Au niveau physique bien sûr mais surtout dans l'intégration des nouveaux joueurs. Et il y en a avec pas moins de 8 recrues aux Girondins lors du dernier mercato estival. Vladimir Petkovic, qui est arrivé seulement une semaine avant le début de la Ligue 1, se sert aussi de cette trêve internationale pour enchaîner les séances. Imprégner ses joueurs de ses principes. Ce que le nouvel entraîneur des Marine et Blanc n'avait pas vraiment eu le temps de faire jusque-là. Tout ça afin d'être le plus prêt possible pour le vrai top départ de la saison des Girondins, ce dimanche contre Lens au Matmut Atlantique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les filles, elles, font le plein de confiance avant la Ligue des champions. Elles se sont largement imposées face à Soyaux-Angoulême (6-0) lors de la 2e journée de D1 Féminine. Après un premier match nul à Saint-Etienne (1-1), les Bordelaises lancent leur saison. Elles se préparent aussi au mieux avant le rendez-vous capital de mercredi et ce barrage retour de la Ligue des champions. A l'aller, elles se sont inclinées 3 à 2 face à Wolfsburg en Allemagne. Match retour à Libourne et les Ultramarines, le plus grand groupe de supporters bordelais, ont prévu de répondre présents pour aller chercher la qualification.