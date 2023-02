Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : pourquoi la pelouse du Matmut Atlantique est-elle en si mauvais état ?

Gérard Lopez lui même a tenu les comptes samedi depuis la tribune présidentielle. Il faut dire que le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux était aux premières loges pour voir l'état "catastrophique" de la pelouse du Matmut Atlantique comme l'a qualifié son entraîneur, David Guion. Bilan : cinq glissades, un joueur blessé et même une situation de jeu de jeu stoppée nette par une motte de terre dans la zone la plus difficile devant les bancs de touche selon l'homme d'affaires Hispano-Luxembourgeois. Et encore, il oublie les nombreux faux rebonds et l'état ultra-sec de la totalité de la pelouse.

Pelouse naturelle et sobriété énergétique

"J’ai été obligé de faire un rappel aux joueurs avant le match, expliquait David Guion après la rencontre. Mes adjoints m’ont dit après l'échauffement qu’avec le sable, la pelouse était devenue encore plus catastrophique, qu’elle se dérobait." En effet, le problème ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'automne, c'est de pire en pire. Alors comment en est-on arrivé là ? SBA, l'exploitant du stade, se défend de toute erreur et apporte plusieurs explications. D'une, l'été dernier, c'est une pelouse 100% naturelle qui a été plantée en raison d'une défection du fournisseur espagnol et celle-ci est forcément plus fragile que l'habituelle hybride.

Mais, surtout, de deux, SBA affirme devoir faire avec les nouveaux engagements en matière de sobriété énergétique. Par exemple, la pelouse du Matmut Atlantique n'est plus chauffée qu'à 9 degrés au lieu de 12 (le minimum pour faire pousser correctement de l'herbe). Autre contrainte, la luminothérapie n'est plus qu'utilisée aux heures creuses, c'est-à-dire la nuit. Toutes ces changements ne sont donc pas sans conséquences. Selon SBA, on est en plus dans la pire période de l'année avec la repousse après l'hiver et l'exploitant du stade promet que tout ira mieux à partir du mois de mars.

Le club sans solution face à SBA

Un discours que la direction des Girondins de Bordeaux a tout de même dû mal à entendre. Comme l'a dit David Guion, "le club a eu des réunions (avec SBA) pour essayer d’identifier le problème" mais la pelouse "ne sera changée que la saison prochaine", précise le coach bordelais. Ça, c'est pour le discours officielle. Mais, en coulisse, les Girondins de Bordeaux tentent de mettre une grosse pression à SBA pour faire bouger l'exploitant. La convention entre les deux parties a été relue ces derniers jours pour savoir si tout était bien respecté par tout le monde. Et selon nos informations, les Marine et Blanc réfléchiraient même à mettre des avocats sur le coup.

Enfin, même si les Girondins de Bordeaux ont eu un temps l'infime espoir de voir cette pelouse changée lors de la trêve internationale de fin mars, SBA a répondu fermement par la négative. Il va donc falloir faire avec lors des 7 derniers matchs de la saison à domicile pour les Bordelais.