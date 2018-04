Dans une fin de saison sans enjeu, l'entraîneur bordelais ne veut pas rester inactif. Et compte sur le match de ce dimanche (15h) à Montpellier et sur ceux qui suivront pour tenter des choses.

Si Bordeaux avait montré à peine un peu plus de constance, il serait allé livrer un match pour l'Europe à La Mosson. Sa navrante irrégularité le condamne à un rôle d'arbitre qu'il va tenter d'assumer.

Paris et le club des cinq

Le maintien dans la poche depuis la victoire (2-1) face à Lille, Gustavo Poyet va pouvoir faire bouger les lignes. L'entraîneur a déjà annoncé un changement de système pour contrarier les plans montpelliérains. "C'est une équipe qui joue avec un système différent des autres, avance l'Uruguayen. Avec eux, il y a beaucoup d'occasions des deux côtés. On va essayer de faire quelque chose pour gagner le match, on ne va pas le jouer pour tenter d'arrêter Montpellier. Etre plus fort avec notre système que l'opposition."

Gustavo Poyet : "Etre plus fort avec notre système que l'opposition". Copier

Parmi les pistes possibles, le choix d'une défense centrale à trois éléments (Pablo, Koundé, Baysse ?). Ce changement de système pourrait s'accompagner d'un changement de joueurs qu'il faut relancer (Contento, Sankharé, Vada, Laborde...), qu'ils soient ensuite conservés ou non. Même si, en l'absence d'attaquant axial et de "pistons" dans les couloirs, ses choix restent limités. La solution ne viendra en tout cas pas des jeunes, toujours absents du groupe, et laissés à la disposition de la réserve, qui a battu Poitiers (1-0, but de Youssouf) samedi.

Gustavo Poyet a retenu 20 joueurs pour #MHSCFCGB !



🔴 Choix : Poussin, Gajic, Verdon, Lewczuk, Youssouf, Tchouaméni, Cafu

🔴 Reprise/Soins : Prior, Mendy



Match à suivre demain à 15h sur BeIN 1, https://t.co/t6S1LVikk7 et @GOLDFM ! pic.twitter.com/ReiofJFQOs — FCGirondins Bordeaux (@girondins) April 14, 2018

Le match aller avait grandement contribué à l'éviction de Jocelyn Gourvennec en janvier. © Maxppp - Maxppp

"Paris (ndlr : qui viendra au Matmut Atlantique le 22 avril) c'est différent, ce n'est pas un match pour les expérimentations. Mais sur les cinq autres, je voudrais bien essayer d'imposer notre jeu. Et à Montpellier, c'est une bonne opportunité."

Le technicien a tout intérêt à éviter une fin de saison en roue libre. D'abord parce que ce serait du temps perdu dans son installation au sein d'un club qu'il continue de découvrir. Ensuite parce que, même si le visage de sa future équipe dépendra fortement du rachat ou non du club, le classement de Bordeaux ne sera pas anodin.

à lire Girondins de Bordeaux : Nicolas de Tavernost au Haillan ce jeudi matin

Gustavo Poyet a donc rappelé à ses joueurs qu'ils avaient pris un 4-0 la saison dernière à la Mosson et que Montpellier, au plus fort de la crise, était venu s'imposer 2-0 en Gironde avant Noël. Depuis les Héraultais n'ont perdu qu'une rencontre de championnat. C'était au PSG.

Les résultats de la 33ème journée

Le classement de la Ligue 1