Girondins de Bordeaux : "Qu'ils remettent de l'ordre" réclame le maire de Bordeaux

"Dans Girondins de Bordeaux, il y a Bordeaux". Le maire Nicolas Florian se déclare ce mardi "très contrarié" par l'ambiance qui règne autour du club de football. La tension ne cesse de monter entre la direction du club et son PDG Frédéric Longuépée et les Ultramarines, la principale association de supporters. Après la diffusion sur les réseaux sociaux par les Ultramarines d'enregistrements d'une réunion impliquant les principaux dirigeants du club, le patron des Girondins a évoqué un prochain dépôt de plainte. Les supporters lui ont rétorqué d'un cinglant "N'insistez plus, partez !" se définissant même comme des lanceurs d'alerte.

à lire aussi Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : les Ultramarines répondent à Frédéric Longuépée

à lire aussi Ligue 1 - Girondins de Bordeaux : le club réfléchit à porter plainte contre les Ultras

C'est l'image de Bordeaux qui est écornée.

"Ça suffit. Ce n'est plus possible, estime Nicolas Florian. L'image du club est fortement dégradée, et c'est maintenant l'image de Bordeaux qui est écornée". Le maire avait tenté de jouer les médiateurs il y a plusieurs semaines mais il reconnait aujourd'hui que cela n'a pas été fructueux. Il a donc décidé de taper du poing sur la table. "Je vais m'investir personnellement dans ce dossier même si j'ai d'autres priorités ces derniers temps (avec la crise du coronavirus, NDLR). Je vais prendre contact avec Kingstreet, le propriétaire du club, pour savoir s'ils comptent réellement s'investir à Bordeaux sur la durée. S'ils ont l'intention de vendre, qu'ils le disent. Mais sinon, je leur demanderai de remettre de l'ordre". Et Nicolas Florian de rappeler que les terrains du Haillan qui hébergent les Girondins appartiennent à la ville de Bordeaux et que la métropole est largement présente dans le montage financier du stade Matmut Atlantique.