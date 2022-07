Girondins de Bordeaux : quand l'entraîneur David Guion montait en Ligue 1 avec Reims

Même s'ils ne savent pas vraiment avec quels joueurs ils vont commencer la saison, les Girondins de Bordeaux savent qu'ils ont sur le banc un entraîneur habitué à réussir en Ligue 2. Leur coach David Guion a en effet connu une montée en Ligue 1, lors de la saison 2017/2018, à la tête du Stade de Reims. A l'époque, c'est sa première expérience d'entraîneur principal. Et elle est couronnée de succès, avec un titre de champion de Ligue 2. Son équipe avait même établi des records, en remportant 28 victoires en 38 matchs et en totalisant 88 points. Personne n'a fait mieux depuis.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le projet n'était pas forcément de remonter cette année-là. Mais il a mis quelque chose en place qui a bien fonctionné", explique Alexandre Audabram, journaliste à France Bleu Champagne-Ardenne, et réalisateur du film "Comme des frères", qui retrace cette saison-là. Ancien directeur du centre de formation, David Guion fait confiance aux jeunes comme l'actuel bordelais Rémi Oudin, où l'attaquant Jordan Siebatcheu, qui sera son meilleur buteur. Et il les encadre par des joueurs d'expérience, comme Yunis Abdelhamid, Diego Rigonato, Xavier Chavalerin, ou Danilson Da Cruz, son capitaine. "Il s'appuyait énormément sur lui dans le vestiaire, parce qu'il avait besoin d'un relais très fort. Il avait vraiment fait le lien entre le vestiaire et lui" explique-t-il.

Bordeaux n'est pas aussi prêt que Reims l'était

Alors, David Guion peut-il refaire le coup à Bordeaux ? La situation est différente, forcément. Il y a cinq ans, il avait pu s'appuyer sur un effectif au complet dès le mois de juillet. Là, vu les rebondissements administratifs des Girondins, il devra s'appuyer sur une équipe très jeune pour démarrer, ce qui complique forcement le projet. Et lui même le reconnait. "Je suis un entraîneur ambitieux, je veux retrouver la Ligue 1 avec les Girondins, mais je suis aussi réaliste", a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi. "Je sais qu'on a besoin de se renforcer, on va le faire dans les semaines qui arrivent. Mais on a pris du retard. Avec Reims, dès les premières journées, on était premiers."

Mais pour Alexandre Audabram, l'entraîneur bordelais, aussi diplômé en préparation mentale, pourrait aussi se servir de ces difficultés. "C'est quelqu'un qui sait s'appuyer sur les événements. Cette saison-là, il avait dit aux joueurs 'écrivez votre histoire'. Là, il va peut-être se servir de tout ce qu'il vient de se passer à Bordeaux pour essayer de motiver son groupe."

Une dizaine d'équipes prétendantes à la montée

Reste aussi à faire comprendre à tout le monde que la tâche des Girondins ne sera pas facile. Sur les 10 dernières saisons de Ligue 2, trois fois seulement des équipes descendues de Ligue 1 sont remontées immédiatement (Metz en 2015-2016 et 2018-2019, Troyes en 2016-2017). "C'est un championnat qui va être très homogène cette année", explique Alban, supporter des Girondins et spécialiste de la Ligue 2, une passion qu'il partage régulièrement sur Twitter. "Je pense qu'il y a une dizaine d'équipes prétendantes à la montée, avec Metz, le Paris FC, Sochaux, Caen... Et pour les autres, quand on va jouer QRM ou Rodez, on ne va pas s'amuser".

Mais les premiers recrutements de Bordeaux, avec des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2, comme Yohan Barbet et Vital N'Simba, lui donnent plutôt confiance. À voir si les Girondins terminent bien le mercato, et attaquent bien leur saison.