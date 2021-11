Girondins de Bordeaux : quels joueurs peuvent encore rêver de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 ?

On en sait un peu plus sur les joueurs des Girondins de Bordeaux qui pourraient disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022. Une première étape importante a été franchie lors des éliminatoires, notamment en Europe et en Afrique, à l'occasion de cette trêve internationale. Déjà, on va commencer par le malheureux du jour : le défenseur Norvégien Stian Gregersen ne jouera pas son premier Mondial dans un an. Battue par les Pays Bas, sa sélection est éliminée de ces qualifications. On se dirige aussi vers le même scénario pour l'ailier Hondurien Alberth Elis.

En revanche, Junior Onana avec le Cameroun, Gideon Mensah avec le Ghana ou Samuel Kalu et Josh Maja avec le Nigeria peuvent encore rêver de voir le Qatar. Ce mardi, leurs sélections se sont toutes qualifiées pour les barrages de la zone Afrique. Ils se disputeront en mars prochain. Ui-jo Hwang est aussi bien parti avec la Corée du Sud alors que Benoit Costil, comme vous le savez, pourrait faire partie de l'aventure avec la France.

Et puis, il y a ceux qui en rêvent, mais de beaucoup plus loin. Ce sont ces joueurs qui pourrait intégrer leur sélection seulement en cas de très bonnes performances avec les Girondins dans les prochains mois. On pense notamment à Javaïro Dilrosun. Le jeune attaquant néerlandais rêve sûrement d'un retour en sélection alors que les Pays-Bas se sont qualifiés directement pour le Mondial ce mardi. Même chose pour les jeunes Algériens Abdel-Jalil Medioud et Medhi Zerkane, même si les Fennecs devront encore passer par un barrage. Enfin, Mbaye Niang et Issouf Sissokho se retrouvent dans la même situation avec le Sénégal. Pour tous ces joueurs, il faudra aller chercher sa place dans l'avion pour le Qatar sur le terrain d'ici novembre 2022.