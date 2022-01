Girondins de Bordeaux : Quels objectifs pour le club lors de cette dernière semaine du mercato ?

Le club espère dégraisser son effectif et trouver une ou deux recrues en défense et au milieu.

Il ne reste plus qu'une petite semaine avant la fin du mercato et les Girondins espèrent bien être actifs d'ici là. On pourrait assister à la même fin de mercato un peu folle comme l'été dernier. En tout cas, le club aimerait bien faire bouger les lignes ou plutôt des joueurs pour le coup. Pour rappel, les Girondins ne peuvent pas recruter sans avoir vendu avant, c'est bien sûr à prendre en compte.

Admar Lopes, le directeur technique, essaie donc de trouver des solutions. Après Kalu qui va rejoindre Watford, les Girondins espèrent se séparer de joueurs comme Maja ou Mexer. Le premier a des touches en Angleterre et pour le second, le club a reçu et accepté une offre d'un club turc mais pour l'instant le Mozambicain ne veut pas entendre parler d'un prêt de seulement quelques mois. Les dirigeants espèrent aussi trouver une solution pour Laurent Koscielny, Mehdi Zerkane et Otavio, trois joueurs écartés ou sur qui le club ne compte plus. L'objectif étant évidemment de récupérer des liquidés pour recruter.

Du côté des arrivées, la volonté du club est de recruter au moins un ou deux joueurs. Un défenseur central avec un profil plutôt expérimenté de leader pour remplacer Laurent Koscielny et un milieu de terrain défensif pour épauler le jeune Tom Lacoux à la récupération. Ce sont les deux priorités. En défense, les Girondins avaient ciblé Alvaro Gonzalez, le joueur de l'OM. Celui-ci devait même donner sa réponse au club après le match de Rennes mais depuis le dossier s'est un peu refroidi. Il reste donc une semaine pour faire deux bonnes affaires mais une nouvelle fois, le club ne recrutera pas pour recruter surtout étant donné le contexte économique des Girondins.