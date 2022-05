Girondins de Bordeaux : Quels scénarios possibles pour voir les Girondins se maintenir en L1 ?

C'est bien un miracle qu'il faudra aux Girondins de Bordeaux pour se maintenir en Ligue 1. Pour rappel à trois journées de la fin de la saison, ils comptent quatre points de retard sur le barragiste et six sur le premier non relégable. Tout ça avec un goal average très défavorable, il faut donc aujourd'hui rajouter un point de retard en plus mathématiquement.

Les Bordelais sont donc très dépendants des résultats de leurs adversaires directs, c'est la première des choses. Pour prendre la place de barragiste de Saint-Etienne, il faudra au moins deux victoires sur les trois derniers matchs et espérer que les Verts ne prennent pas plus d'un point de leur côté dans le meilleur des scénarios. Si ces derniers prennent au moins deux points, il faudra alors tout deux victoires et un nul aux Girondins d'ici le gong et si c'est plus, il faudra tout gagner. Enfin, si les Stéphanois prennent six voire cinq points lors de ses trois derniers matchs, les Girondins seront en Ligue 2 peu importe leurs résultats.

Pour le maintien direct, c'est plus qu'un miracle qu'il faudrait. Déjà, il faudra compter sur une équipe de Saint-Etienne qui s'écroule comme on vient de le voir mais aussi sur Clermont et Lorient. C'est-à-dire que ces deux équipes, en dehors de la zone rouge aujourd'hui, ne doivent pas gagner un seul de leurs trois derniers matchs et dans le même que les Girondins gagnent tout. Un scénario miracle auquel personne ne croit. D'ailleurs au club, ça fait déjà plusieurs semaines que l'on ne parle plus que de la place de barragiste et encore là aussi, décrocher cette place tient maintenant du miracle.