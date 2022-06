Girondins de Bordeaux : qui diffusera la Ligue 2 la saison prochaine ?

Et plus précisément chez nos confrères de Bein Sports et de Prime Vidéo qui sont titulaires des droits. Si l'année dernière, la chaine l'Équipe pouvait également diffuser des rencontres en multiplex, la reconduction de ce système n'est à ce jour pas encore arrêtée. Depuis 2012, l'ancien joueur Robert Malm commente les rencontres pour Bein Sports et selon lui les clubs historiques du football français font du bien à la Ligue 2.

France Bleu Gironde : Quels sont les rencontres qui seront diffusées par Bein Sports en Ligue 2 pour la saison 2022/2023

Robert Malm : En ce qui nous concerne, nous diffusons les deux meilleures affiches de la journée, c'est à dire l'affiche du samedi 15h00 et celle du lundi soir qui débute à 20h45, mais qui est précédée d'une émission qui s'appelle Maxi Ligue 2 à 20h00 et dans lequel on remontre tous les buts qui ont été marqués le samedi soir. Et bien sûr, on se dirige tranquillement vers la rencontre du soir qui débute à 20 h 45.

Quand on est diffuseur de la Ligue 2, est ce que c'est mieux d'avoir Bordeaux que Villefranche Beaujolais qui serait repêché éventuellement si malheureusement on était en Nationale ?

Avec tout le respect qu'on a bien sûr pour Villefranche qui est le club qui a terminé deux fois tout près de la ligue 2, bien sûr qu'on préfère en tant que diffuseur avoir Bordeaux, c'est comme avoir Lens il y a quelques saisons, c'est comme avoir cette saison, malheureusement pour eux et peut-être, heureusement pour nous, mais St-Etienne. Avoir des clubs qui ont marqué l'histoire du football français parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, Saint-Etienne, jusqu'à peu, était encore recordman du titre de champion de France avant d'être rejoint par le Paris Saint-Germain ce qui prouve quand même que le club a marqué l'histoire du football français, tout comme Bordeaux a marqué l'histoire du football français. Je ne rappelle pas les Giresse, les Tigana, bref qui sont passés par le club. L’exemple est celui que je vous donnais avec Lens. On a eu les Lensois pendant un peu plus de cinq saisons et bien sûr, c'est de l'audience, c'est aussi du visuel avec un stade Félix-Bollaert qui tournait à quasiment 30 000 spectateurs de moyenne. Alors comme vous me posez la question, bien sûr que oui, en tant que diffuseur on préfère voir Bordeaux. Mais maintenant si c'est Villefranche et que Villefranche fait un super parcours, Villefranche passera bien sûr aussi sur les antennes de Bein Sports.

Est-ce que les supporteurs des Girondins de Bordeaux doivent s'attendre, comme ceux de Toulouse peut être la saison dernière, à jouer plus souvent le samedi et le lundi que d'autres clubs.

L'historique du club fait que Bordeaux certainement, va partir avec un petit temps d'avance bien sûr, mais un petit avantage il ne faut pas se le cacher. Bordeaux, Saint-Etienne, Metz cette saison, ce sont des clubs certainement qu'on verra peut-être un petit peu plus souvent le samedi ou le lundi soir. Après la décision, elle appartient à Bein Sports et à notre patron qui prend la décision finale. Mais Bordeaux, Saint-Etienne, Metz pour ne citer que ceux qui descendent seront exposés mais si dans la même occasion on a un Paris FC vs Sochaux et que ça se bat effectivement pour le haut du classement, il faudra juste choisir à quel moment on diffuse, soit le samedi ou le lundi, mais après c'est juste une décision qui sera prise au sein de la rédaction.

Vous faites le constat comme beaucoup d'observateurs que la ligue 2 est vraiment un championnat différent par rapport à la Ligue 1

Oui et différents pour beaucoup de choses. Alors cette année, ça va rentrer un peu plus dans le rang parce que vous savez que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, il y aura quatre descentes, deux montées directes. Cette saison, on n'aura pas les play off ni le match de barrage qui pouvait encore faire le sel du championnat jusqu'au bout. Maintenant, peut-être que c'est un tout petit peu plus rude, mais sincèrement, pour le commenter, pour y avoir joué aussi, la Ligue 2 a fait énormément de progrès. Si on prend le classement de la saison dernière, les cinq premières équipes sont les cinq équipes qui jouaient très très bien au football. Et notamment votre voisin toulousain qui a passé deux saisons avec nous sur cette Ligue 2. Si vous cherchez quelqu'un pour dire que Toulouse ne jouait pas bien et qu'on n'avait pas un football attrayant, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup d monde. Maintenant, ça sera à Bordeaux de faire ce qu'il faut aussi pour être diffusé un maximum de fois, et d'être bon parce que si jamais Bordeaux rentre dans le rang et n'est pas très attrayant en termes de résultats, Bordeaux sera comme tout le monde. Alors peut-être, je le disais tout à l'heure avec un tout petit avantage, parce qu'on ne rappellera pas l'historique du club, parce qu'on pourrait passer toute une émission pour ça. Mais, c’est sûr que c'est un petit avantage que peut avoir Bordeaux par rapport à ses concurrents.