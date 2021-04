Girondins de Bordeaux : qui est Frédéric Abitbol, le mandataire chargé de trouver une solution à la crise ?

Le compte à rebours est lancé et il reste 2 mois aux Girondins de Bordeaux pour trouver un repreneur. Pour aider le club dans ses démarches, le Tribunal de commerce a nommé Frédéric Abitbol comme mandataire ad hoc, d'après nos confrères de l'Équipe. Il sera chargé de conseiller le président du club, Frédéric Longuépée, et de proposer une solution de reprise, ou non, au Tribunal de commerce. Pour rappel, l'actionnaire doit faire face à une dette entre 50 et 80 millions d'euros et le club est désormais sous la protection du Tribunal de commerce.

Frédéric Abitbol est un administrateur qui a l'habitude des dossiers médiatiques : Conforama, Partouche, William Saurin ou encore Bernard Tapie. À chaque fois, plusieurs centaines de millions d'euros sont en jeu ou même plusieurs milliards d'euros de dettes dans le cas du groupe Casino. Pour autant, s'il s'est souvent occupé des dossiers médiatiques, "la lumière ne l'intéresse pas", assure un de ses collègues. Il y a quelques semaines, Frédéric Abitbol était interrogé par le magazine Challenges à propos des faillites d'entreprises françaises et il disait que "plus on traite un problème tôt et moins il a eu le temps de [...] se propager, de se diffuser à toutes les couches de l'entreprise". Sur le dossier des Girondins, il aura jusqu'à la fin juin pour trouver un repreneur et la mi-juillet pour proposer une solution au président du tribunal de Commerce.