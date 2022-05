Girondins de Bordeaux relégués en Ligue 2 : suivez la matinale spéciale de France Bleu Gironde

Ce lundi matin, France Bleu Gironde consacre son antenne à LA nouvelle de cette fin mai : la relégation des Girondins en Ligue 2. Après de longs mois en bas de tableau, les hommes de David Guion quittent les pelouses de Ligue 1.

De 6h à 9h, vous entendrez les témoignages d'anciens joueurs du club parmi lesquels Marius Trésor, Cheick Diabaté et François Grenet, le consultant foot de France Bleu Gironde.

À 7h15 et 7h45, vous pourrez redécouvrir les meilleurs moments des Girondins à travers les voix de ceux qui ont commenté des matchs d'exception pour France Bleu Gironde : Richard Place, aujourd'hui correspondant de Radio France à Londres, a vécu la période Pauleta, le retour de Dugarry, et a fini sur la victoire en coupe de la Ligue en 2002. Béatrice Dugué, aujourd'hui à France Inter, a, elle, a commenté les matchs pour France Bleu Gironde de 1995 à 1999. Yvan Plantey aura lui un regard plus neuf : il a suivi le club en 2021 et 2022. Il confrontera son analyse avec celle de Tony Selliez, aujourd'hui rédacteur en chef de France Bleu Gard Lozère, qui a commenté de 2002 à 2008.

Bien sûr, l'antenne sera ouverte aux auditeurs (8h15). Vous voulez réagir en direct ? Composez le 05.56.19.10.10.

Écoutez la matinale spéciale de France Bleu Gironde