Ailier droit., petit gabarit... On pourrait penser que rien ne va vraiment changer sur le flanc de l'attaque Bordelaise, avec l'arrivée, ce lundi du Nigérian Samuel Kalu.

Nous vous informons qu'un accord a été trouvé, sous réserve de la signature de tous les documents administratifs, avec @KAAGent , pour le transfert de Samuel #Kalu. pic.twitter.com/z3tpLfBNcu — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 5, 2018

D'ailleurs, Stéphane Martin, le président, l'a dit dans les colonnes de l'Equipe, ce dimanche, "il va jouer ailier droit dans un 4-3-3". Mais au niveau du jeu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là où le brésilien aimait bien revenir dans l'axe et participer au jeu, Samuel Kalu, droitier est davantage un dribleur, rapide, vif, percutant, attiré par la ligne de touche. Et qui a donné le tournis à pas mal de défenseurs belges d'an dernier.

L'an dernier, avec La Gantoise, il a accompli un très bon début de saison, avec six buts et sept passes décisives en 24 rencontres de championnat. Avant de rester muet au niveau statistique lors des play-offs. Le Nigérian, qui n'est pas (encore) international, aura donc passé deux saisons en Flandre-Occidentale. Il arrivait, auparavant, du championnat slovaque, et de l'AS Trencin.

Malgré les 8 millions d'euros, qu'aurait investi Bordeaux sur lui (10 en comptant les bonus, selon 20 minutes),le Nigérian a encore une grande marge de progression, comme Malcom à son arrivée. A bientôt 21 ans, Samuel Kalu ne part pas comme un titulaire indiscutable. Ce qui permettra de faire jouer la concurrence avec Zaydou Youssouf, deux ans plus jeune, et buteur au match aller contre Venstpils (0-1), il y a une semaine.