Girondins de Bordeaux : Stéphane Martin remplace Jean-Louis Triaud à la présidence

Jean-Louis Triaud a annoncé ce jeudi qu'il laissait la présidence des Girondins de Bordeaux à Stéphane Martin. Il restera à la tête du Conseil d'administration. Stéphane Martin devient président délégué salarié du club.

C'est une petite révolution aux Girondins de Bordeaux. A l'occasion d'une conférence de presse tenue ce jeudi, Jean-Louis Triaud a annoncé qu'il laissait la présidence à Stéphane Martin, déjà administrateur du club. Il restera président du conseil d'administration mais laisse les rênes à ce Bordelais d'origine, âgé de 46 ans, qui a travaillé dans la banque à Paris et à Madrid.

Pourquoi Triaud s'en va

Jean-Louis Triaud a affirmé qu'il s'agissait pour le club de "prévoir d'avenir". "J'ai bientôt 68 ans, a-t-il affirmé. Et il faut professionnaliser la fonction. Ce n'était pas un timing prévu. Mais on avait une opportunité avec un homme qui nous a convaincus, qui me paraît avoir les qualités requises. Stéphane va avoir cette fin de saison pour s'adapter. A l'heure où on parle, on a joué une demi-finale de Coupe de la Ligue, on est qualifiés en Coupe de France et on est 5èmes du championnat. La fin de saison va être tendue mais il n'y a pas grand chose à décider, ce qui donne à Stéphane Martin le temps de bien prendre connaissance du club en interne. Ça me permet aussi si besoin d'être à ses côtés pour aider ou faciliter son intégration".

Ce matin s'était tenu au Haillan un conseil d'administration et, en début d'après-midi, Jean-Louis Triaud a rassemblé le personnel du club.Agé de 67 ans, Jean-Louis Triaud est à la tête des Girondins de Bordeaux depuis 1996. Il a été l'homme de la mutation du club et de l'arrivée de M6. Sous sa présidence, les Girondins de Bordeaux ont gagné deux titres de Champion de France, en 1999 et 2009, trois coupes de la Ligue (2002, 2007 et 2009), une Coupe Gambardella (2013) et une coupe de France (2013).