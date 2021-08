Girondins de Bordeaux : Toma Bašić part à la Lazio Rome (officiel)

C'est la fin d'un long feuilleton pour Toma Bašić. Le milieu relayeur des Girondins de Bordeaux quitte le club en direction de la Lazio Rome qui débourse près de 7 millions d'euros (+1M de bonus), d'après l'Équipe, pour s'offrir ses services. L'international croate (deux sélections) part après trois saisons et 75 matches joués avec les Marine et Blanc, dont 8 buts et 5 passes décisives. Il était arrivé en Gironde en août 2018 pour un montant de 3,5 millions d'euros en provenance de Hajduk Split, en Croatie.

Des promesses puis des regrets

Après une première saison pleine d'espoirs où Toma Bašić fluidifie le jeu des Bordelais, le croate de 24 ans s'est progressivement éteint, devenant de moins en moins influent. Moins vif dans sa projection vers l'avant et de plus en plus transparent dans de nombreux matches, le relayeur d'1m90 est rapidement devenu un actif qui peut rapporter de l'argent au club plutôt qu'un taulier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sa saison 2020-2021 reflète bien son passage en Gironde. Une première partie intéressante au cours de laquelle il enchaîne et marque trois buts sur la phase aller. Puis une seconde partie de championnat marquée par la blessure de son compère, Otavio, qui l'oblige à prendre plus de responsabilités défensives au milieu. C'est à ce moment-là que le Croate a commencé à s'atteler à plus de tâches défensives et à perdre en consistance. En témoigne son seul but inscrit à Nice, fin janvier, quand l'équipe tournait bien.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un feuilleton qui tourne à la blague

Le transfert de Bašić en Italie est devenu l'Arlésienne des Girondins de Bordeaux. La saison dernière, il était déjà courtisé par Naples, à tel point que les supporters bordelais ont fini par se lasser de ne pas voir les négociations aboutir, dont Stéphane Delpeyrat... le maire de Saint-Médard-en-Jalles !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix