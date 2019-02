Girondins de Bordeaux : Toulouse pour en finir avec la loose

Bordeaux, France

Avec Toulouse, Guingamp et Nantes au programme, les Bordelais ont huit jours pour rectifier le tir. A eux de retrouver de la fraîcheur mentale et de l'efficacité pour enrayer une spirale de quatre défaites de rang, toutes compétitions confondues.

Un Bordeaux patraque

La dynamique n'est pas bonne. Depuis janvier, Bordeaux avance au ralenti. Sortie des deux coupes nationales et pas loin d'être larguée en championnat, l'équipe semble traîner une sorte de spleen dont elle n'arrive pas à se débarrasser. L'usure du marathon européen cet été est une explication. Mais pas la seule pour un effectif sans doute un peu juste en talents par rapport aux ambitions du club et qui n'a pas su se faire suffisamment violence pour être régulier. "On a du mal depuis janvier à repartir, concède Eric Bedouet. On a des difficultés, même dans le jeu. Si on veut avoir des résultats, il faut être au taquet. On n'a pas de marge." Si le calendrier était corsé avec quatre déplacements d'affilée, les Girondins ont paru émoussés, bien justes techniquement et sans réelle envie collective. Un début de réveil au Parc des Princes, une semaine entière de travail et des adversaires qui jouent dans la même cour. De quoi peut-être pouvoir appuyer à nouveau sur l'accélérateur.

Au carrefour du classement

Les Girondins, 9èmes mi-janvier, ont chuté à la 13ème place. Ils étaient, avant les rencontres disputées samedi, à égale distance de la 5ème place et de celle de barragiste. De là à regarder dans le rétroviseur ? "Il faut anticiper, prévient Eric Bedouet, il ne faut pas être idiot. Il va falloir prendre des points. Nous on est obligés d'y penser. Ça peut venir vite et je n'ai pas envie de connaître ça." Les deux réceptions à venir, dont le match en retard face à Guingamp, doivent permettre à Bordeaux de faire tourner le compteur pour éviter de se faire peur. Mais la jeunesse de l'effectif, l'absence de Pablo et une attaque qui ne marque plus sont autant de facteurs qui incitent à la prudence. Quant à l'Europe, les Bordelais la lorgne de très loin. La priorité, c'est d'abord de savoir gagner à nouveau un match. Puis d'essayer d'enclencher une série.

Eric Bedouet, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. © Radio France - Arnaud Carré

Eric Bedouet : "Ça peut venir très vite et je n'ai pas envie de connaître ça." Copier

L'adversaire

Voisin de palier des Girondins avec une unité de moins au compteur, Toulouse espère également se mettre rapidement à l'abri d'une fin de saison à angoisse. "Moi j'ai un sentiment de revanche, rappelle Bedouet. Ce match là, je m'en souviens parce que je prenais l'équipe et on a manqué d'intelligence. C'est une équipe costaud avec un milieu fourni et elle est dangereuse sur coups de pied arrêtés." Elle est aussi plutôt à l'aise en déplacement avec déjà quatre victoires et trois nuls ramenés dans ses bagages.

Les résultats de la 25ème journée

Le classement de la Ligue 1