Girondins de Bordeaux : « Tout part un peu dans tous les sens » regrette Ciani

Consultant pour Amazone Prime Video, Mickaël Ciani était dans les tribunes du Matmut Atlantique pour voir deux de ses anciens clubs, Lorient et Bordeaux, s’affronter dans un duel de bas de tableau. Si les Merlus ont assuré leur maintien, les Girondins ont fait le pas de trop vers la Ligue 2. Un crève-cœur pour celui qui a disputé 116 matches sous le maillot au scapulaire. Interview.

France Bleu Gironde : quand on aime Bordeaux et qu'on a porté le maillot du club, c’est une soirée qui fait mal ?

Mickaël Ciani : Oui, ça fait mal. C’est très compliqué de vivre ça, de voir les joueurs impuissants. Je comprends la détresse des supporters. Mais on ne juge pas sur ce match, c’est toute une saison qui a été loupée de la part de Bordeaux et de le voir dans cette position, c’est décevant. On n’aurait jamais imaginé un Bordeaux descendre en Ligue 2.

On voit un club qui aujourd’hui malheureusement au vu de la saison qu’il a effectué, mérite cette place-là

Vous avez une pensée pour qui ce soir ?

Pour une époque. Pas forcément pour une personne mais pour une époque. C’est vrai que quand j’y étais, même quand ça allait un peu mal, c’était quand même une équipe qui tenait la route avec des joueurs solidaires, des joueurs qui s’entendaient, on avait aussi une direction qui tenait la route. On a l’impression que là tout part un peu dans tous les sens, plus personne ne soutient personne, c’est triste. On voit un club qui aujourd’hui malheureusement au vu de la saison qu’il a effectué, mérite cette place-là. Mais c’est décevant, malheureux et triste.

D’autres grands clubs français sont passés par là et ils ont rebondi ?

Il y a des clubs qui s’inscrivent pendant de longues années en Ligue 1. Ça arrive qu’ils descendent et qu’ils arrivent à remonter. On a Monaco qui joue les places européennes, Nantes qui gagne la coupe de France et qui fait une saison honorable. On ne sait pas de quoi sera fait demain et dans les prochaines années. On attendra et ça permettra aussi de reconstruire un Bordeaux plus fort. Donc partons pour revenir meilleurs.

