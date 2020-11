Girondins de Bordeaux : "on tremble avec le ballon et ça m'insupporte" râle Jean-Louis Gasset

Les Girondins se lancent dans une série de déplacements compliqués, ce dimanche à 17h, en allant défier Monaco au stade Louis II. À la fin du mois de novembre, les Girondins de Bordeaux se déplaceront deux fois d'affilée, d'abord à Rennes (20 novembre) ainsi qu'à Paris (29 novembre).

Les joueurs de Jean-Louis Gasset doivent donc engranger des points contre Monaco ce week-end avant d'affronter ces équipes qui culminent en haut du classement de Ligue 1. Mais le coach bordelais redoute les entames de match de son équipe, en faisant référence à celles réalisées lors des deux défaites contre Lens et Marseille, respectivement 2-1 et 3-1.

Je ne comprend pas cette fébrilité - Jean-Louis Gasset

Il aurait également pu évoquer la première demi-heure face à Nîmes, la semaine passée, où les Girondins ont été acculés dans leur moitié de terrain sans réelle possibilité de ressortir le ballon et d'être dangereux. L'entraîneur bordelais résume : "Je n'aime pas quand l'équipe donne le match et c'est l'impression que j'ai. Je ne comprend pas cette fébrilité, je n'arrive pas à comprendre que l'on ne joue pas au football avec tous les événements qui se passent autour de nous alors qu'on fait le plus beau métier du monde." Il conclut : "On arrive à trembler avec le ballon, ça m'insupporte."

Koscielny dans le groupe, Kalu encore blessé

La bonne surprise de ce week-end est la présence du capitaine Laurent Koscielny dans le groupe girondin. "Il a repris jeudi matin. S'il est à 100%, il joue", avait résumé Jean-Louis Gasset. En revanche, pour Samuel Kalu, l'ailier nigérian blessé en sélection, il s'agit d'une "récidive sur un problème musculaire. Là il a repris le footing et quand c'est une récidive, il ne faut pas prendre de risques, ni être pressé. Donc on va prendre le temps, c'est dommage car il avait bien débuté la saison", expliquait le coach bordelais.