Girondins de Bordeaux : trois offres fermes pour le rachat du club sont transmises

Dans le rachat des Girondins de Bordeaux, il reste trois candidats sérieux et retenus par la banque Rothschild. Il s'agit de Gérard Lopez, Didier Quillot et enfin Pascal Rigo. La banque d'affaires doit retenir le projet le plus solide d'ici la fin de la semaine pour le présenter à King Street.