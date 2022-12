Girondins de Bordeaux : "un but en trois matchs, très insuffisant", alerte l'entraîneur David Guion

L'attaquant des Girondins Josh Maja n'a pas marqué depuis six matchs et demi.

Il en avait des choses à dire David Guion, sur l'inefficacité offensive de son équipe. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, ce jeudi, veille de match contre Sochaux (17h, vendredi), l'entraîneur bordelais s'est lancé dans un monologue de trois minutes avec un mot d'ordre : "retrouver de l'efficacité. Un but sur les trois derniers matchs, c'est évidemment insuffisant". Un seul but inscrit par le jeune Lenny Pirringuel contre Pau (1-1) . Et comme les Girondins encaissent aussi un but par match, ça a donné deux défaites (1-0) à Nîmes et au Havre .

Installé pour la première fois au Havre, le quatuor d'attaquants avec Zuriko Davitashvili et Dilane Bakwa sur les ailes, et Josh Maja et Aliou Badji en pointe n'a pas fonctionné. Il a failli, deux fois, où Badji a cru marquer. Mais la première fois, il était légèrement hors-jeu, sur la passe de Davitashvili. Et la seconde, le ballon donné par Dilane Bakwa n'était pas suffisamment bon, alors que les deux joueurs étaient face au gardien.

Des automatismes à trouver

David Guion leur a trouvé des circonstances atténuantes. "Le but refusé à Aliou c'est un appui en trop de Zuriko. Il faut qu'il se connaissent aussi, c'est seulement le troisième match qu'ils jouent ensemble". Ce que confirme Badji qui explique "qu'on est en train de bosser tout le temps pour chercher ces automatismes. On n'est pas loin". Pourtant, ils avaient l'air de les avoir trouvés pendant les matchs amicaux, où les Girondins ont marqué sept buts en trois matchs, dont deux pour Maja et deux pour Davitashvili.

Le tout dans un nouveau système donc, avec un 4-4-2 qui a succédé au 4-3-3 utilisé en première partie de saison. "On met des forces offensives en plus, de façon à ce que les garçons trouvent davantage de solutions, et pour moins mettre de responsabilités sur un seul joueur. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait si peu d'efficacité au Havre par rapport à tout ce qu'on avait fait pendant trois semaines. On a travaillé plein de choses", déplore l'entraîneur bordelais.

En tout cas, David Guion en est persuadé, "avec si peu de buts, on ne gagnera pas les matchs". Les Bordelais n'ont que la septième attaque de Ligue 2. Et les deux meilleures attaques, Le Havre et Sochaux les ont doublé aux deux premières places.

Le groupe contre Sochaux

Sorti en début de deuxième mi-temps au Havre, Clément Michelin est forfait. Sonné après avoir reçu un ballon en plein dans la nuque, il doit passer différentes étapes du protocole commotion, et pourrait reprendre l'entraînement en début de semaine. Il devrait être remplacé par Malcom Bokélé à droite de la défense. Issouf Sissokho, opéré d'une pubalgie pendant la trêve, est toujours absent.

Suspendus au Havre, Fransergio, Tom Lacoux et Johanneko Louis-Jean sont à nouveau disponibles, comme Marvin De Lima, qui avait ressenti une gêne au mollet.

