Girondins de Bordeaux : un cas de coronavirus au sein de l'effectif professionnel

Les Girondins de Bordeaux ont fait savoir ce lundi matin, via un communiqué publié sur Twitter, qu'un des joueurs avait été testé positif au coronavirus. Il s'agit d'un joueur de l'effectif professionnel, précise le club, sans donner de nom. Le joueur est isolé et placé en quatorzaine. Des tests à la COVID-19 sont régulièrement organisés : les joueurs de retour de prêt, notamment, s'y soumettent depuis le mercredi 1er juillet. Le club déclare rester "vigilant et continue de surveiller attentivement les joueurs et le staff."