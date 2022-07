Girondins de Bordeaux : "Un grand soulagement" pour le porte-parole des supporters Ultramarines

"Ce soir, on va boire un verre mais on ne fera pas la fête", explique Florian Brunet, le porte-parole des supporters Ultramarines après la décision de la FFF de maintenir les Girondins de Bordeaux en Ligue 2.

Les Girondins de Bordeaux ne seront pas rétrogradés en National 1. Le Comité exécutif de la Fédération française de football a autorisé ce mercredi le club bordelais à évoluer en Ligue 2. "Un énorme soulagement qui ponctue deux mois extrêmement éprouvants", confie Florian Brunet, le porte-parole des supporters Ultramarines.

Si les Marine et Blanc échappent à la rétrogradation administrative en National 1, "on a été jusqu'à envisager le pire". La sanction de la DNCG aurait été synonyme de faillite pour le club. "Un désastre émotionnel pour des millions de supporters, pour l'écosystème du club, ses salariés, pour la ville, ça a été humainement très très délicat. Aujourd'hui, c'est un énorme soulagement", affirme Florian Brunet.

L'union sacrée a payé

Le leader des supporters Ultramarines estime que la mobilisation générale autour des Girondins a fait pencher la balance en leur faveur. Florian Brunet cite notamment la grande manifestation du 9 juillet à Bordeaux où "des politiques de tous bords, des anciens joueurs, des joueurs, des supporters, la direction du club, près de 4.000 personnes, [se sont rassemblés] derrière la même banderole".

"On a touché l'inconscient et le cœur de tous ceux qui s'intéressent au football"

"On a démontré que les Girondins de Bordeaux étaient une véritable institution, ça a forcément interpellé les décideurs et participé à faire pencher la balance du bon côté", estime Florian Brunet.

"Notre place est en Ligue 1 !"

Ce maintien en Ligue 2 n'est qu'une "étape", pour le camp des Ultramarines. "La place des Girondins n'est pas en deuxième division mais en Ligue 1. Le championnat est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus beau quand il y a les plus grands clubs et Bordeaux en fait partie".

"On est, je pense, en train de tirer les leçons de la saison dernière"

Florian Brunet se félicite que le club fasse "revenir des garçons qui ont la fibre des Girondins, comme Yoann Barbet et Vital N'Simba, et pas forcément des joueurs qui viennent des quatre coins de la planète. On a compris que le football, ce n'est pas simplement empiler des joueurs, c'est avant tout créer un esprit de corps".

"Le maintien en Ligue 2 marque le point de départ d'une nouvelle aventure pour que dans un an, on l'espère, ou au pire, deux, on remonte en Ligue 1", conclue le porte-parole des Ultramarines.