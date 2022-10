Ligue 2 - Girondins de Bordeaux : Un stage au Portugal et trois matchs amicaux pendant la Coupe du monde

On en sait un peu plus sur le programme des Girondins de Bordeaux pendant la Coupe du monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Selon les informations de France Bleu Gironde, les Marine et Blanc partiront en vacances deux semaines au lendemain du 8e tour de la Coupe de France contre Trélissac avant de revenir au château du Haillan le mercredi 7 décembre pour la reprise. Il vivront alors une sorte de seconde préparation de trois semaines après celle de l'intersaison, avec en point de mire la reprise du championnat de Ligue 2, le 26 décembre, au Havre.

Une semaine tout au sud du Portugal

Pour préparer au mieux son effectif, David Guion a planifié avec son directeur sportif, Admar Lopes, un stade d'une semaine au Portugal, du 11 au 18 décembre. Un stage qui se déroulera tout au sud, en Algarve, dans le petit village de Moncarapacho, non loin de Faro. Comme à Vichy cet été, l'objectif sera de bien travailler physiquement dans de bonnes conditions climatiques puisqu'à cette période de l'année, il fait souvent une dizaine de degrés dans cette partie du Portugal.

Les joueurs des Girondins de Bordeaux à l'échauffement © Maxppp - Fabien Cottereau

Un dernier match amical contre Niort le 20 décembre

Pendant ce stage, les Girondins de Bordeaux devraient disputer deux matchs amicaux. Le club discute actuellement avec trois clubs de première division évoluant au Pays-Bas, au Portugal et en France (ce ne sera pas le FC Nantes lui aussi en stage au Portugal une semaine plus tôt). Enfin, un troisième match amical est prévue avant la reprise. Il devrait avoir lieu le mardi 20 décembre contre Niort (Ligue 2). Pour l'instant, le lieu de la rencontre n'a pas été arrêté par les deux clubs.