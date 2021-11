Girondins de Bordeaux : Un vilain de coup de froid pour Benoit Costil avec les Bleus

Le Bordelais reste bien derrière Lloris, Maïgnan et surtout Areola dans la hiérarchie des gardiens selon Didier Deschamps à un an de la Coupe du monde.

Déjà qualifié pour la prochaine Coupe du monde 2022, la France affronte la Finlande ce mardi (20h45) pour le plaisir. Et ce sera sans Benoit Costil ! Un vilain coup de froid pour le gardien des Girondins. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il pouvait espérer légitimement fêter sa deuxième sélection avec les Bleus. Mais ça ne sera pas le cas, Hugo Lloris sera bien titulaire même pour ce match qui compte pour du beurre.

Pire, le sélectionneur a indiqué que le portier bordelais restait numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens, même en l'absence du numéro 2, Mike Maïgnan. Alphonse Areola, qui vient juste d'être rappelé après plusieurs mois au frigo, reste devant lui. Pas forcément un bon signe à seulement un an de la Coupe du monde. Didier Deschamps avance un plus grand vécu collectif avec les Bleus pour l'ancien parisien.

En attendant, d'autres joueurs des Girondins vont tenter eux d'obtenir ce mardi leur billet pour la Coupe de monde. Deux d'entre eux disputent une véritable finale dans leur groupe de qualification. Il s'agit du défenseur norvégien Stian Gregersen. Il doit s'imposer au Pays-Bas avec sa sélection pour voir le Qatar. Et puis un peu plus au sud de notre globe, Junior Onona et le Cameroun devront battre la Côte d'Ivoire pour continuer à croire à une qualification pour la prochaine Coupe du monde.