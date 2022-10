Girondins de Bordeaux : une première réunion "d'installation" pour le Comité 1881

C'est le jour 1 du Comité 1881. Ce mercredi, ce groupe de travail créé il y a deux semaines par Gérard Lopez, le propriétaire et président des Girondins de Bordeaux, va se réunir pour la première fois selon France Bleu Gironde. Il s'agira avant tout d'une première prise de contact pour la dizaine de membres. D'ailleurs, la réunion devrait se faire en visioconférence.

Lopez bien présent

Cette première réunion « d’installation » sera présidé par Gérard Lopez. L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois devrait fixer un cadre et donner un cap au Comité 1881. Ces membres se retrouveront ensuite au moins six fois dans l’année pour évoquer l’actualité du club et son avenir afin de faire des propositions à la direction. Il aura aussi un avis consultatif sur certains prises de décisions de cette dernière. L’objectif est d'améliorer l'ancrage territorial et historique du club tout en remettant un peu d'identité au sein de celui-ci avec des visages connus des amoureux des Girondins.

Pour rappel, on retrouvera cinq anciens joueurs (Christian Montes, Jean Gallice, Gernot Rohr, Ludovic Obraniak et une ex-joueuse (Sophie Istillard). Ils seront accompagnés de plusieurs personnalités locales : Arielle Piazza (ancienne adjointe aux Sports à la mairie de Bordeaux), Andréa Kiss (maire du Haillan), Mathieu Hazouard (adjoint aux Sports à la maire de Bordeaux), Arnaud De Carli (membre du Club Scapulaire), Bruno Fievet (ayant et investisseur ayant eu un projet de rachat pour le club) et Guy Cotret (membre du conseil d'administration).

Jussie absent... pour le moment

Dans cette liste, un nom a pour le moment disparu, c’est celui de Jussie. Comme rien n’est jamais simple aux Girondins de Bordeaux, il semble y avoir eu un imbroglio sur l’engagement de l’ancien attaquant brésilien du club. Il a bien reçu une proposition le 23 septembre de la part de Thomas Jacquemier pour faire partie de ce Comité 1881.

Jussie, l'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux © Maxppp - David Thierry

Mais Jussie affirme qu’il n’a jamais répondu à cette invitation, que ce soit par la positive où la négative. Le club, lui, explique avoir obtenu son accord de principe. Aujourd’hui, même si la porte reste ouverte des deux côtés, personne n’a pris la peine de rappeler l’autre. Jussie attend notamment d’en savoir plus sur ce comité avant de donné son aval et il ne participera pas donc à cette première réunion. Pour rappel, le Comité 1881 pourrait accueillir de nouveaux membres au fil du temps.