Girondins de Bordeaux : "une semaine me suffit pour être à 90% de mes capacités" estime Seri

Les Girondins de Bordeaux ont une belle occasion de se remettre la tête à l'endroit ce mercredi après-midi face au TFC. Les Marine et Blanc affrontent leur rival toulousain pour le compte des 32e de finale de Coupe de France au Matmut Atlantique à 14h45. Les hommes de Jean-Louis Gasset restent sur trois défaites d'affilée en championnat, ce qui est la pire série pour les Girondins cette saison. L'effectif des Bordelais devrait être largement revu et "Jean-Michaël Seri sera titulaire" a affirmé Jean-Louis Gasset, l'entraîneur bordelais.

Le coach girondin a confirmé que certains joueurs, comme Hwang Ui-Jo, Toma Bašić ou Yacine Adli étaient totalement épuisés et qu'il faudrait renouveler le onze de départ. Au milieu de terrain, Bašić sera suspendu et Adli ne devrait pas jouer non plus, ce qui laissera les clés du milieu de terrain à Jean-Michaël Seri. L'international ivoirien a expliqué qu'il "bossait beaucoup en dehors de l'entraînement et je traite durement mon corps. Je pense qu'une semaine me suffira pour être à 90% de mes capacités physiques".

Le milieu défensif ivoirien a joué ce week end à Brest après quatre mois sans fouler une pelouse car il a joué pour la dernière fois le 1er octobre.