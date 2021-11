Girondins de Bordeaux : verra-t-on Lionel Messi samedi au Matmut Atlantique ?

Verra-t-on Lionel Messi au Matmut Atlantique samedi face aux Girondins ? Une chose est sûre les supporters allemands de Leipzig ne le verront pas ce mercredi soir. Le génie argentin a dû déclarer forfait pour le match de la 4e journée de la Ligue des champions et ce n'est pas pour se préserver pour le choc face aux Marine et Blanc dans trois jours.

Plus sérieusement, Lionel Messi souffre de deux petits bobos : une gêne aux ischio-jambiers de la jambe gauche et une douleur au genou à la suite d'une contusion. Rien de grave mais à ce stade de la saison, il est hors de question de prendre le moindre risque avec le multiple ballon d'Or pour le PSG. Même en Ligue des champions.

D'ailleurs, il a déjà manqué plusieurs matchs de Ligue 1 cette saison. Deux au début de la saison pour manque de préparation et deux autres fin septembre pour une autre blessure. Tout va dépendre des prochains jours mais aujourd'hui, il est peu probable de le voir au Matmut Atlantique car, par exemple, une gêne musculaire ne disparaît pas en un claquement de doigts.

Après il faut se méfier avec Lionel Messi car l'Argentin est le genre de joueurs à tout vouloir jouer. C'est un véritable glouton du football. L'Argentin de 34 ans a très peu été blessé depuis le début de sa carrière et surtout, ce n'est pas dans son habitude de se préserver au moindre petit problème contrairement à un autre de ses coéquipiers, un certain Brésilien. Lui, s'il peut jouer tous les matchs 90 minutes, il le fera et personne ne viendra se mettre en travers de sa route. Maintenant, Lionel Messi vieillit et comme tout le monde il fait plus attention à lui.