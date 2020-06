Girondins de Bordeaux : Viviane Asseyi rejoint le Bayern Munich

L'annonce était attendue, elle est officialisée ce lundi par les Girondins de Bordeaux. Viviane Asseyi, l'attaquante internationale, quitte le club et s'engage avec le Bayern Munich.

C'était la principale star de l'équipe féminine des Girondins. L'attaquante Viviane Asseyi ne portera plus le maillot bordelais. Contactée par des clubs européens de gros calibre, elle a opté pour la Bundesliga et le Bayern Munich. Elle a passé deux saisons en Gironde au cours desquelles elle a inscrit la bagatelle de 24 buts. A 26 ans, elle a choisi de rejoindre un club plus huppé.

Les Girondins de Bordeaux ont annoncé le départ de 5 autres joueuses : la défenseure brésilienne Kathellen Sousa, la gardienne néo-zélandaise Erin Nayler, Camille Surdez, Mylaine Tarrieu et Emelyne Laurent qui faisait l'objet d'un prêt de l'Olympique Lyonnais.