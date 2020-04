Girondins de Bordeaux : Viviane Asseyi s'improvise prof de maths pendant le confinement

L'attaquante des Girondins de Bordeaux et des Bleues endosse le costume de la prof de mathématiques dans une série de vidéos présentées par la Fondaction du Football et la FFF.

Et si vos enfants apprenaient les mathématiques avec...Viviane Asseyi ? La joueuse des Girondins de Bordeaux et des Bleues apparaît dans une série de vidéos réalisées par la Fondaction du Football et la Fédération Française de Foot (FFF). Le but : aider à l'école à la maison en proposant des exercices...en lien avec le ballon rond, évidemment !

Les exercices s'adressent aux CM2 et aux 6èmes. Un attaquant a marqué 30% des 200 buts de son équipe, combien en a-t-il inscrits ? Si l'Italie a remporté 20% des 20 premières Coupes du monde, combien a-t-elles d'étoiles sur le maillot ? Vous avez les réponses ? Et sans vous faire aider, car "Vivi surveille tout ça !" s'amuse l'internationale girondine, qui assure que les mathématiques étaient l'une de ses matières préférées à l'école...

La leçon de mathématiques avec Viviane Asseyi Copier

L'attaquante des Girondins de Bordeaux n'est pas la seule à se prêter à l'exercice : la coach des Bleues Corinne Diacre a ouvert la marche avec du français et les coéquipières de Viviane Asseyi en équipe de France se relaieront tous les jours pour de nouveaux exercices. A vos stylos !