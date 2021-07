Présenté officiellement ce vendredi, Vladimir Petković ne s'est pas véritablement livré et s'est contenté du strict minimum. Le nouvel entraîneur des Girondins affiche toutefois une philosophie claire : un style de jeu offensif et agressif couplé à une culture de la gagne a faire renaître.

Girondins de Bordeaux : Vladimir Petković "déteste la défaite" et voit Bordeaux comme un "club de prestige"

S'il est une valeur centrale chez Vladimir Petković, c'est bien la maîtrise. Le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux a été officiellement présenté ce vendredi au Matmut Atlantique. Il en a fait preuve dans sa communication - c'était de notoriété publique - avec des phrases calibrées, où rien de sensible ne filtre. Exemple : "On va travailler tous ensemble pour remettre le club à niveau". Devant les panneaux où le logo originel est à nouveau affiché, l'ancien sélectionneur de la Suisse s'est montré efficace. "Bordeaux c’est un nom de prestige mais aussi une région et des supporters de prestige", a-t-il lâché, flegmatique.

Dans une conférence de presse qui a duré trois quarts d'heure, Vladimir Petković s'est contenté de répondre en italien, aidé par un traducteur pour les réponses mais pas pour la compréhension globale. Il assure parler suffisamment notre langue bien pour diriger les séances d'entraînement.

Style de jeu offensif et agressif

La maîtrise est aussi au coeur de son projet de jeu pour les Girondins de Bordeaux. Le "Docteur" Petković a rappelé qu'il veut voir ses équipes contrôler les matchs. "J’aime le jeu agressif, offensif. Je n’aime pas subir dans le jeu. Mais pour cela, il faut de la confiance et enchaîner les victoires", a-t-il affirmé sans concession. Il se dit conscient d'arriver dans un champ de ruines avec un délai très serré avant la reprise du championnat le 8 août. "Ça c'était hier. Maintenant, on va travailler à 100% pour remettre le club à niveau", martèle l'ancien sélectionneur de la Nati.

Le nouveau coach des Girondins de Bordeaux a été adoubé par son président Gérard Lopez. "On se rejoint sur beaucoup de points dont celui de détester la défaite", souligne l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois. Ce dernier en a d'ailleurs profité pour "remercier Jean-Louis Gasset et son staff qui ont fait une vraie préparation estivale, complète" et annoncer que le nouveau maillot sera dévoilé le 7 août, la veille du premier match de championnat.

De gauche à droite : Admar Lopes, Vladimir Petković et Gérard Lopez. © Radio France - Yvan Plantey

