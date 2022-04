Dispositif exceptionnel pour la 33ème journée de Ligue 1 et la rencontre Girondins de Bordeaux / Saint Etienne. Un événement foot à vivre en direct dès 18h ce mercredi 20 avril sur France Bleu Gironde. L'avant-match, la rencontre en intégralité et le debrief de ce choc pour le maintien en Ligue 1.

Girondins de Bordeaux vs Saint-Etienne : vivez la soirée en direct et en immersion dès 18h mercredi 20 avril

Ce mercredi 20 avril, la 33ème journée de la ligue 1 va être riche d’enseignements : les 6 derniers du classement jouent les uns contre les autres et tous à la même heure, 19h !

Troyes (15ème) reçoit Clermont (18ème), Lorient (16ème) reçoit Metz (20ème) et Bordeaux (19ème) reçoit Saint-Etienne (17ème).

Au bout de 90 minutes, nous en saurons plus sur l’avenir de nos Marine et Blanc. Le scénario idéal ? Un match nul entre Lorient et Metz, une défaite de Clermont à Troyes et une victoire de Bordeaux contre les verts ! Dans ce cas Bordeaux serait certes encore 19ème mais à égalité de points avec Clermont, à un point de Saint Etienne et à trois points de Lorient, bref en situation plus favorable qu’aujourd’hui.

Soirée exceptionnelle, dispositif exceptionnel : 3 heures de direct depuis le Matmut Atlantique !

Pour vous faire vivre pleinement cette soirée de Ligue 1, France Bleu Gironde est en direct du Matmut Atlantique dès 18h. Pour l'émission 100% Girondins, de 18h à 18h30, Dominique Bourdot est au bord de la pelouse pour vous donner toutes les dernières informations et recevoir de nombreux invités comme Patrick Battiston, légende des Verts et des Marine et Blanc. Une émission que vous pouvez également suivre en vidéo sur la page facebook des Girondins de Bordeaux et de France Bleu Gironde.

Patrick Battiston, légende de Bordeaux et de Saint-Etienne © Radio France - Yvan Plantey

A partir de 18h30, Yon Ecenarro et Dorian Berchény commentent la composition de l’équipe avec notre consultant François Grenet. Puis dès 19h, le coup d’envoi, avec la rencontre en direct et en intégralité sur France Bleu Gironde et bien sûr le score en temps réel des concurrents directs des bordelais.

4 heures de direct pour vous faire vivre l’une des soirées les plus importantes pour notre équipe, les Girondins de Bordeaux.